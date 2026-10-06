Esta noche, Lionel Messi jugará su último partido con la Selección argentina en el estadio Monumental. El capitán se despedirá del público argentino ante Benín, en un amistoso que marcará el cierre de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca.
Argentina le ganó 3-0 a Benin en la despedida de Lionel Messi
Tras 21 años, Leo juega por última vez con la camiseta nacional ante su público en el Monumental. Otamendi abrió el marcador, Nico Paz hizo el segundo y el mejor jugador de la historia clavó el tercero.