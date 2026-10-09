Mala noticia para los Verdinegros: ver a San Martín en LPF Play costará $15.000

Qué incluye el Plan Plus y qué queda gratis

La suscripción de $15.000 mensuales, denominada Plan Plus, dará acceso completo a la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C, esta última como novedad del servicio. Los usuarios podrán usar hasta dos dispositivos simultáneos con una misma cuenta.

El plan gratuito no desaparece, pero se limita a otras competencias: el Torneo Federal A, el Promocional Amateur y el Futsal Femenino seguirán siendo accesibles sin costo.

Desde la AFA señalaron que el nuevo modelo apunta a generar ingresos para las instituciones del Ascenso, ya que actualmente los clubes no reciben dinero de la plataforma. La expectativa es que las suscripciones cambien esa ecuación.

Cómo suscribirse

Desde una computadora, hay que ingresar a LPF Play, ir a “Mi Cuenta” y seleccionar “Gestión de Plan”. Desde el celular, el proceso arranca desde el menú de la aplicación disponible en Android y iOS, y redirecciona al navegador para completar la contratación.

Como incentivo para los primeros suscriptores, LPF Play anunció que quienes contraten el Plan Plus hasta el jueves 15 de octubre inclusive participarán del sorteo de 10 camisetas de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.