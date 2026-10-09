El fútbol del Ascenso argentino tiene nuevo precio. LPF Play, la plataforma digital de la Asociación del Fútbol Argentino que conduce el sanjuanino Claudio Tapia, anunció que desde el jueves 15 de octubre comenzará a cobrar una suscripción mensual de $15.000 para acceder a los partidos de la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C.
Mala noticia para los Verdinegros: ver a San Martín en LPF Play costará $15.000
LPF Play dejará de ser gratuita desde el 15 de octubre. La plataforma lanzó un Plan Plus de $15.000 mensuales y el cambio llega justo cuando San Martín define su clasificación al Reducido en los últimos tres partidos de la fase regular.