"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > verdinegro

Mala noticia para los Verdinegros: ver a San Martín en LPF Play costará $15.000

LPF Play dejará de ser gratuita desde el 15 de octubre. La plataforma lanzó un Plan Plus de $15.000 mensuales y el cambio llega justo cuando San Martín define su clasificación al Reducido en los últimos tres partidos de la fase regular.

El fútbol del Ascenso argentino tiene nuevo precio. LPF Play, la plataforma digital de la Asociación del Fútbol Argentino que conduce el sanjuanino Claudio Tapia, anunció que desde el jueves 15 de octubre comenzará a cobrar una suscripción mensual de $15.000 para acceder a los partidos de la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C.

La noticia llega en un momento particularmente sensible para los hinchas de San Martín de San Juan, que justamente en estos últimos tres partidos de la fase regular definirán si el Verdinegro clasifica al Reducido en busca del segundo ascenso a Primera División.

El cambio marca el tercer escalón en la evolución de la plataforma. Primero fue completamente libre y sin registro. Después pasó a requerir la creación de una cuenta. Ahora da el salto definitivo hacia un modelo de suscripción paga. Los partidos de este fin de semana todavía podrán verse sin costo, ya que el nuevo sistema entrará en vigencia una vez finalizada la jornada de cada categoría.

Te puede interesar...

Qué incluye el Plan Plus y qué queda gratis

La suscripción de $15.000 mensuales, denominada Plan Plus, dará acceso completo a la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C, esta última como novedad del servicio. Los usuarios podrán usar hasta dos dispositivos simultáneos con una misma cuenta.

El plan gratuito no desaparece, pero se limita a otras competencias: el Torneo Federal A, el Promocional Amateur y el Futsal Femenino seguirán siendo accesibles sin costo.

Desde la AFA señalaron que el nuevo modelo apunta a generar ingresos para las instituciones del Ascenso, ya que actualmente los clubes no reciben dinero de la plataforma. La expectativa es que las suscripciones cambien esa ecuación.

Cómo suscribirse

Desde una computadora, hay que ingresar a LPF Play, ir a “Mi Cuenta” y seleccionar “Gestión de Plan”. Desde el celular, el proceso arranca desde el menú de la aplicación disponible en Android y iOS, y redirecciona al navegador para completar la contratación.

Como incentivo para los primeros suscriptores, LPF Play anunció que quienes contraten el Plan Plus hasta el jueves 15 de octubre inclusive participarán del sorteo de 10 camisetas de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Temas

Te puede interesar