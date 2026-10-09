Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se hace extensiva la invitación para empresas sanjuaninas que deseen sumarse a la Ronda de Negocios Internacional Argentina Alimenta. Esta iniciativa tiene como objetivo conectar a empresas argentinas del sector agroalimentario con compradores internacionales (importadores, distribuidores, supermercados y tiendas especializadas).
Empresas sanjuaninas podrán participar del Argentina Alimenta
La participación es para la ronda de negocios. Será del 17 al 19 de noviembre de en La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.