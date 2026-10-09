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Empresas sanjuaninas podrán participar del Argentina Alimenta

La participación es para la ronda de negocios. Será del 17 al 19 de noviembre de en La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se hace extensiva la invitación para empresas sanjuaninas que deseen sumarse a la Ronda de Negocios Internacional Argentina Alimenta. Esta iniciativa tiene como objetivo conectar a empresas argentinas del sector agroalimentario con compradores internacionales (importadores, distribuidores, supermercados y tiendas especializadas).

Las reuniones se realizarán principalmente en inglés, por lo que las empresas participantes deben contar con un representante capacitado en ese idioma (no habrá servicio de interpretación permanente). Una vez realizada la preinscripción, el equipo de PromArgentina evaluará las solicitudes y confirmará qué empresas quedaron seleccionadas. Las empresas habilitadas accederán a la plataforma digital BTBOX para revisar perfiles y solicitar/recibir reuniones. El costo de participación es de USD 200 (solo se paga si la empresa logra al menos una reunión confirmada por un comprador).

Además del acceso a la plataforma BTBOX, el pago de la inscripción le permite a la empresa organizar reuniones de negocios individuales con compradores, obtener acreditaciones para representantes y tener acompañamiento del equipo de PromArgentina.

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El formulario de preinscripciones está disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFyTsvAUvcaYGc_i95SbonCKqzVeXBs8QiI3a2wJp5S-fDJQ/viewform?usp=publish-editor

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