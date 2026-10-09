Empresas sanjuaninas podrán participar del Argentina Alimenta

Las reuniones se realizarán principalmente en inglés, por lo que las empresas participantes deben contar con un representante capacitado en ese idioma (no habrá servicio de interpretación permanente). Una vez realizada la preinscripción, el equipo de PromArgentina evaluará las solicitudes y confirmará qué empresas quedaron seleccionadas. Las empresas habilitadas accederán a la plataforma digital BTBOX para revisar perfiles y solicitar/recibir reuniones. El costo de participación es de USD 200 (solo se paga si la empresa logra al menos una reunión confirmada por un comprador).

Además del acceso a la plataforma BTBOX, el pago de la inscripción le permite a la empresa organizar reuniones de negocios individuales con compradores, obtener acreditaciones para representantes y tener acompañamiento del equipo de PromArgentina.