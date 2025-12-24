Navidad 2025: cuál fue el primer país en recibirla y cuál será el último

Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) – UTC+14.

Nueva Zelanda (Islas Chatham) – UTC+14.

Samoa – UTC+13.

Tonga – UTC+13.

Nueva Zelanda (isla principal) – UTC+13.

Tokelau (N.Z.) – UTC+13.

Kiribati (Islas Fénix) – UTC+13.

Fiyi – UTC+12.

Islas Marshall – UTC+12.

Tuvalu – UTC+12.

Cuáles son los últimos países en sumarse a la Navidad

Los últimos países y territorios en celebrar la Navidad están en loshusos horarios más occidentales, cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, en el Pacífico. Así queda el ranking de los últimos en sumarse al festejo:

Isla Baker (Estados Unidos) – UTC-12

Isla Howland (Estados Unidos) – UTC-12

Samoa Americana – UTC-11

Niue (Nueva Zelanda) – UTC-11

Islas Midway (Estados Unidos) – UTC-11

Islas Jarvis (Estados Unidos, deshabitada) – UTC-11

Arrecife Kingman (Estados Unidos) – UTC-11

Atolón Palmyra (Estados Unidos) – UTC-11

Hawái / Honolulu (Estados Unidos) – UTC-10

Islas Cook (Nueva Zelanda) – UTC-10

Por qué la Navidad no se celebra al mismo tiempo en el mundo

La explicación está en los husos horarios, que dividen la Tierra en 24 franjas según la posición respecto al meridiano de Greenwich. Cada huso representa una hora de diferencia y determina la hora oficial de cada país.

En la práctica, esto significa que mientras en un lugar ya es Navidad, en otro todavía falta casi un día para que llegue el 25 de diciembre.