Controles en rutas, barrios y espejos de agua: operativos policiales de Navidad

Los puntos de control se ubicarán en distintos sectores del Gran San Juan y departamentos alejados. Además, se reforzará el patrullaje en balnearios y diques, donde se espera gran concurrencia tras la noche de festejo.

Otro eje fuerte será el control de pirotecnia. La jefa policial pidió responsabilidad social: “Tenemos que entender que hay personas que sufren con estos ruidos: niños, personas con problemas de salud y también los animales”. La División Explosivos trabaja aplicando el Código de Faltas y recepcionando denuncias a través del 911, donde los vecinos pueden reportar uso indebido de pirotecnia.

Un balance del año: intervenciones y resultados

Álamo también hizo un balance del 2025 en materia de seguridad y subrayó que el trabajo no se detiene. Resaltó que hubo:

más de 2.300 hechos en flagrancia con detenciones inmediatas

más de 1.700 condenas con traslados al Servicio Penitenciario

más de 40.000 detenidos o aprehendidos por diferentes infracciones

numerosas intervenciones por merodeo y antecedentes en barrios

Además, destacó los procedimientos contra el narcotráfico y el trabajo conjunto con fuerzas federales. “Este año lo hemos marcado profundamente y vamos a continuar. El consumo problemático afecta la salud física y mental y está asociado al delito”, señaló.

Un mensaje para la sociedad sanjuanina

De cara a la Navidad y al año que comienza, dejó un deseo concreto: menos violencia y más conciencia social. “Menos violencia en todos los ámbitos: en el fútbol, en la familia, en la calle. Más conciencia al volante y más comprensión sobre los problemas de salud mental y de drogas que están provocando estragos”, expresó.

También tuvo palabras para el personal policial que trabajará durante las fiestas. “El policía siempre está parado para que otros puedan disfrutar. Agradezco la fortaleza que tienen para sostener una profesión que no es fácil”, afirmó.

El mensaje final fue simple y directo: “No todo tiene que estar vinculado al alcohol o a los excesos. Debe ser un festejo tranquilo, de paz y disfrute familiar”.