Controles en rutas, barrios y espejos de agua: operativos policiales de Navidad

Habrá fuerte presencia policial, con énfasis en controles de alcoholemia y prevención de incidentes. La subjefa Cintia Álamo pidió conciencia social y menos violencia.

Mientras las familias se preparan para brindar, la Policía de San Juan desplegó un amplio operativo para que la celebración se desarrolle con tranquilidad. La subjefa de Policía, Cintia Álamo, dialogó con este medio y detalló cómo será el trabajo durante Nochebuena y Navidad, con foco principal en la prevención de accidentes viales y el cuidado en espacios recreativos.

Álamo confirmó que más de 500 efectivos estarán afectados a tareas de prevención en barrios, zonas comerciales y puntos estratégicos de la provincia, a lo que se suma el Operativo Verano, con presencia en rutas y espejos de agua. “Nosotros siempre estamos para cuidar a la ciudadanía y estos operativos continúan también mañana para que los sanjuaninos puedan disfrutar”, señaló.

La prioridad será clara: evitar la siniestralidad vial. La subjefa remarcó que habrá numerosos controles de alcoholemia durante la madrugada del 25 y también durante la jornada del feriado. “La idea es evitar accidentes graves. Todos sabemos que el alcohol al volante es un arma”, remarcó, y pidió apelar a la figura del conductor designado: “Que el resto pueda tomar tranquilo, pero que alguien conduzca con seguridad”.

Los puntos de control se ubicarán en distintos sectores del Gran San Juan y departamentos alejados. Además, se reforzará el patrullaje en balnearios y diques, donde se espera gran concurrencia tras la noche de festejo.

Otro eje fuerte será el control de pirotecnia. La jefa policial pidió responsabilidad social: “Tenemos que entender que hay personas que sufren con estos ruidos: niños, personas con problemas de salud y también los animales”. La División Explosivos trabaja aplicando el Código de Faltas y recepcionando denuncias a través del 911, donde los vecinos pueden reportar uso indebido de pirotecnia.

Un balance del año: intervenciones y resultados

Álamo también hizo un balance del 2025 en materia de seguridad y subrayó que el trabajo no se detiene. Resaltó que hubo:

  • más de 2.300 hechos en flagrancia con detenciones inmediatas

  • más de 1.700 condenas con traslados al Servicio Penitenciario

  • más de 40.000 detenidos o aprehendidos por diferentes infracciones

  • numerosas intervenciones por merodeo y antecedentes en barrios

Además, destacó los procedimientos contra el narcotráfico y el trabajo conjunto con fuerzas federales. “Este año lo hemos marcado profundamente y vamos a continuar. El consumo problemático afecta la salud física y mental y está asociado al delito”, señaló.

Un mensaje para la sociedad sanjuanina

De cara a la Navidad y al año que comienza, dejó un deseo concreto: menos violencia y más conciencia social. “Menos violencia en todos los ámbitos: en el fútbol, en la familia, en la calle. Más conciencia al volante y más comprensión sobre los problemas de salud mental y de drogas que están provocando estragos”, expresó.

También tuvo palabras para el personal policial que trabajará durante las fiestas. “El policía siempre está parado para que otros puedan disfrutar. Agradezco la fortaleza que tienen para sostener una profesión que no es fácil”, afirmó.

El mensaje final fue simple y directo: “No todo tiene que estar vinculado al alcohol o a los excesos. Debe ser un festejo tranquilo, de paz y disfrute familiar”.

