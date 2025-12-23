"
Calma cambiaria en la previa de Navidad: el blue no se movió en San Juan

En la antesala del asueto bancario del 24 de diciembre, el dólar blue no registró cambios en San Juan y cerró en los mismos valores que la jornada anterior, en sintonía con la City porteña.

En la previa del asueto bancario de este 24 de diciembre, el dólar blue se mostró estable en San Juan y cerró sin variaciones respecto a la jornada anterior. En el mercado informal local, la divisa estadounidense se mantuvo en $1.550 para la venta y $1.450 para la compra, valores idénticos a los registrados el día previo.

La misma tónica se observó en la City porteña, donde el dólar blue finalizó la rueda en $1.505 para la venta y $1.485 para la compra, sin movimientos destacados.

En tanto, el dólar oficial que opera el Banco Nación cerró las operaciones en $1.475 para la venta y $1.425 para la compra, repitiendo exactamente los valores del lunes. Por su parte, el dólar tarjeta se ubicó en $19.79,5 para la venta.

Cabe recordar que, debido al asueto por las fiestas, la próxima jornada con actividad financiera será el viernes 26 de diciembre, cuando volverán a operar los mercados.

