En la previa del asueto bancario de este 24 de diciembre, el dólar blue se mostró estable en San Juan y cerró sin variaciones respecto a la jornada anterior. En el mercado informal local, la divisa estadounidense se mantuvo en $1.550 para la venta y $1.450 para la compra, valores idénticos a los registrados el día previo.
Calma cambiaria en la previa de Navidad: el blue no se movió en San Juan
En la antesala del asueto bancario del 24 de diciembre, el dólar blue no registró cambios en San Juan y cerró en los mismos valores que la jornada anterior, en sintonía con la City porteña.