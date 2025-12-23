Calma cambiaria en la previa de Navidad: el blue no se movió en San Juan

La misma tónica se observó en la City porteña, donde el dólar blue finalizó la rueda en $1.505 para la venta y $1.485 para la compra, sin movimientos destacados.

En tanto, el dólar oficial que opera el Banco Nación cerró las operaciones en $1.475 para la venta y $1.425 para la compra, repitiendo exactamente los valores del lunes. Por su parte, el dólar tarjeta se ubicó en $19.79,5 para la venta.