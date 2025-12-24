La mesa navideña cambia de precios y de costumbres: cuánto cuesta celebrarla

Menú Económico – ~$98.266

Incluye lechón, ensalada de papa y huevo, gaseosa, vino, helado de pote, pan dulce, budín, garrapiñadas, turrón, sidra y ananá fizz.

Algunos productos fueron los que más subieron: el pan dulce con frutas aumentó alrededor de 44% y el budín sin frutas, 27%. Como dato curioso, hubo precios que incluso bajaron: el helado de pote se abarató casi 24%.

Menú Intermedio – ~$196.599

Aparecen cortes como asado del centro, gaseosas de primeras marcas y helado artesanal. En la mesa dulce se suman pan dulces con frutos secos y champagne.

En este combo, la gaseosa de primera marca trepó cerca de 58% y el asado del centro subió 46%. Un ejemplo concreto: cambiar de segunda a primera marca en bebida puede modificar fuerte el total del ticket.

Menú Premium – ~$314.768

Incluye peceto premium, champagne de alta gama, sidra especial y variedad importada de mesa dulce.

Aquí, el peceto fue uno de los protagonistas, con subas cercanas al 62%.

image

Más allá de los números, también cambiaron las costumbres. Muchas familias optan hoy por compartir gastos, dividir los platos (uno lleva el pan dulce, otro la carne, otro la bebida) o reemplazar el lechón y el asado por opciones más simples, como pollo al horno o pastas frías. Otros eligen armar una mesa dulce más chica, pero mantener el brindis y el encuentro.

image

Las bebidas alcohólicas mostraron subas más moderadas y, en algunos casos, casi estables. En cambio, las gaseosas de marcas líderes y ciertos cortes de carne marcaron el ritmo de los incrementos. La típica pregunta navideña —“¿qué llevamos?”— hoy también incluye la calculadora.

La mesa navideña sigue siendo un ritual argentino: comidas frías, charlas largas, brindis de sidra o champagne y pan dulce al final. Lo que cambió fue el precio y la forma de organizarla. Entre promociones, compras compartidas y segundas marcas, cada familia busca su propio menú para que el 24 a la noche tenga algo en común: celebrar juntos.