La chicana de Pedro Sánchez a Milei en su visita a España

“Aprovechando que voy en el auto, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!“, escribió Sánchez mientras Milei se presentaba en Nueva Economía Forum 2026, evento en que tildó al español de “impresentable dictador” y “delincuente ladrón”.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino.



¡Me encanta!https://t.co/9cSwKtlIyz pic.twitter.com/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

En el Spotify que publicó el socialista, se pueden ver frases de la canción (las versiones indican que el tema lanzado en 2024 fue inspirado en los insultos del Presidente hacia ella) como “se compró mi perfume para ponerse mi olor”, “su mayor fantasía es un día ser yo” y “si le preguntan por mi video dice que no lo vio”. El libertario, al comienzo de su gobierno, mantuvo un fuerte cruce con Lali. Luego de que ella se manifestara políticamente en contra de sus ideas, Milei aseguró que ella vivía “del Estado” al cobrar cachets de festivales municipales.