En medio de la visita del presidente Javier Milei a España, su par de ese país, Pedro Sánchez, con quien no mantiene vínculo bilateral, publicó un spot de campaña en el que se definió “zurdo y orgulloso”. Horas después, mientras el libertario daba un discurso, mostró una captura de celular en el que sonaba la canción “Fanático” de la cantante argentina Lali Espósito.
La chicana de Pedro Sánchez a Milei en su visita a España
El gesto del español fue poco después de que el Presidente lo tildara de “impresentable dictador”