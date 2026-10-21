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La chicana de Pedro Sánchez a Milei en su visita a España

El gesto del español fue poco después de que el Presidente lo tildara de “impresentable dictador”

En medio de la visita del presidente Javier Milei a España, su par de ese país, Pedro Sánchez, con quien no mantiene vínculo bilateral, publicó un spot de campaña en el que se definió “zurdo y orgulloso”. Horas después, mientras el libertario daba un discurso, mostró una captura de celular en el que sonaba la canción “Fanático” de la cantante argentina Lali Espósito.

“Aprovechando que voy en el auto, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!“, escribió Sánchez mientras Milei se presentaba en Nueva Economía Forum 2026, evento en que tildó al español de “impresentable dictador” y “delincuente ladrón”.

En el Spotify que publicó el socialista, se pueden ver frases de la canción (las versiones indican que el tema lanzado en 2024 fue inspirado en los insultos del Presidente hacia ella) como “se compró mi perfume para ponerse mi olor”, “su mayor fantasía es un día ser yo” y “si le preguntan por mi video dice que no lo vio”. El libertario, al comienzo de su gobierno, mantuvo un fuerte cruce con Lali. Luego de que ella se manifestara políticamente en contra de sus ideas, Milei aseguró que ella vivía “del Estado” al cobrar cachets de festivales municipales.

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Horas antes de la referencia a la artista argentina, Sánchez había subido un spot de campaña del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el que aseguraba: “Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”. Además, se cambió la foto de perfil con una leyenda roja que dice: “Zurdos y orgullosos”.

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