"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > papa León XIV

León XIV reapareció en la Plaza de San Pedro y confirmó su agenda

El papa León XIV encabezó este miércoles su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro tras haber sido intervenido quirúrgicamente por un cáncer de pulmón el pasado 13 de octubre.

El papa León XIV retomó sus compromisos públicos este miércoles 21 de octubre al encabezar la habitual audiencia general de las semanas en la Plaza de San Pedro. Se trató de la primera reaparición masiva del pontífice tras la cirugía pulmonar a la que se sometió el pasado 13 de octubre en Roma.

A bordo del papamóvil, el santo padre saludó a los miles de fieles que se congregaron en el Vaticano. La actividad marcó el regreso de una de las dinámicas centrales de su agenda institucional luego de recibir el alta médica del Policlínico Gemelli, donde permaneció internado cinco días tras la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar.

Durante su alocución, León XIV enfocó la catequesis en el valor social del matrimonio y el fortalecimiento de la estructura familiar. En su mensaje dirigió un pedido expreso a los dirigentes políticos y culturales para promover herramientas públicas que protejan a las familias y defiendan la dignidad humana desde el ámbito institucional.

Te puede interesar...

En tanto, el estado de salud del pontífice mantiene un panorama de evolución favorable, según detalló su equipo médico. Su cirujano de cabecera, Stefano Margaritora, confirmó que no existen contraindicaciones desde el punto de vista clínico para mantener en pie su viaje oficial a la Argentina, agendado entre el 8 y el 11 de noviembre con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Temas

Te puede interesar