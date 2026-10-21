El papa León XIV retomó sus compromisos públicos este miércoles 21 de octubre al encabezar la habitual audiencia general de las semanas en la Plaza de San Pedro. Se trató de la primera reaparición masiva del pontífice tras la cirugía pulmonar a la que se sometió el pasado 13 de octubre en Roma.
León XIV reapareció en la Plaza de San Pedro y confirmó su agenda
El papa León XIV encabezó este miércoles su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro tras haber sido intervenido quirúrgicamente por un cáncer de pulmón el pasado 13 de octubre.