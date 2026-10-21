León XIV reapareció en la Plaza de San Pedro y confirmó su agenda

A bordo del papamóvil, el santo padre saludó a los miles de fieles que se congregaron en el Vaticano. La actividad marcó el regreso de una de las dinámicas centrales de su agenda institucional luego de recibir el alta médica del Policlínico Gemelli, donde permaneció internado cinco días tras la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar.

Durante su alocución, León XIV enfocó la catequesis en el valor social del matrimonio y el fortalecimiento de la estructura familiar. En su mensaje dirigió un pedido expreso a los dirigentes políticos y culturales para promover herramientas públicas que protejan a las familias y defiendan la dignidad humana desde el ámbito institucional.