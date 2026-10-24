En una jornada marcada por una intensa polarización política, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas electorales este sábado 24 de octubre con caravanas masivas en los principales centros urbanos de Brasil. Cerca de 158 millones de electores están llamados a las urnas este domingo para definir la jefatura de Estado en un balotaje que se anticipa con resultado abierto.
Lula y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas antes del balotaje
A un día de las elecciones presidenciales que definirán el futuro político de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro encabezaron multitudinarias movilizaciones en Río de Janeiro, San Pablo y Belo Horizonte.