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Lula y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas antes del balotaje

A un día de las elecciones presidenciales que definirán el futuro político de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro encabezaron multitudinarias movilizaciones en Río de Janeiro, San Pablo y Belo Horizonte.

En una jornada marcada por una intensa polarización política, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas electorales este sábado 24 de octubre con caravanas masivas en los principales centros urbanos de Brasil. Cerca de 158 millones de electores están llamados a las urnas este domingo para definir la jefatura de Estado en un balotaje que se anticipa con resultado abierto.

En el inicio de la jornada, el mandatario del PT encabezó un recorrido por la avenida atlántica de Copacabana a bordo de un transporte descapotable, rodeado por simpatizantes que lucieron banderas rojas e insignias de su espacio político. Posteriormente, viajó al estado de San Pablo —el distrito electoral más poblado de la nación— para encabezar la caminata de cierre de la coalición oficialista.

Por su parte, el candidato del Partido Liberal eligió arrancar el sábado con un acto masivo en Belo Horizonte, en el estado estratégico de Minas Gerais, para luego trasladar sus actividades a las playas de Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro. El postulante opositor buscó consolidar el voto de los sectores conservadores que lo respaldaron durante la primera vuelta del 4 de octubre.

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La jornada de cierre callejero se produjo pocas horas después de un tenso debate televisivo en el que ambos candidatos cruzaron acusaciones sobre la economía, las políticas sociales y la estabilidad democrática del país. Mañana domingo, los centros de votación abrirán en todo el territorio brasileño para definir al presidente que gobernará durante el próximo período institucional.

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