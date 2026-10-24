Lula y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas antes del balotaje

En el inicio de la jornada, el mandatario del PT encabezó un recorrido por la avenida atlántica de Copacabana a bordo de un transporte descapotable, rodeado por simpatizantes que lucieron banderas rojas e insignias de su espacio político. Posteriormente, viajó al estado de San Pablo —el distrito electoral más poblado de la nación— para encabezar la caminata de cierre de la coalición oficialista.

Por su parte, el candidato del Partido Liberal eligió arrancar el sábado con un acto masivo en Belo Horizonte, en el estado estratégico de Minas Gerais, para luego trasladar sus actividades a las playas de Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro. El postulante opositor buscó consolidar el voto de los sectores conservadores que lo respaldaron durante la primera vuelta del 4 de octubre.