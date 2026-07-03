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La nieve sorprendió a Valle Fértil y tiñó de blanco el paisaje serrano

La postal invernal sorprendió tanto a residentes como a visitantes y convirtió distintos sectores de la zona en escenarios de gran belleza, producto del frente frío que afecta a gran parte del país.

La nieve volvió a hacerse presente este viernes en Valle Fértil, donde los vecinos despertaron con un paisaje poco habitual. El blanco cubrió los cerros y desplazó, al menos por unas horas, los tonos verdes y marrones que caracterizan al departamento.

La postal invernal sorprendió tanto a residentes como a visitantes y convirtió distintos sectores de la zona en escenarios de gran belleza, producto del frente frío que afecta a gran parte del país.

De esta manera, Valle Fértil se sumó a otros puntos de la provincia donde también se registraron nevadas como consecuencia del intenso descenso de las temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes se espera una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 3°C, además de lluvias débiles que se mantendrían durante gran parte de la jornada.

Las bajas temperaturas y las precipitaciones continuarán marcando el tiempo en la región, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones al circular por rutas y caminos serranos debido a la posible formación de hielo sobre la calzada.

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