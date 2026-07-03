La nieve volvió a hacerse presente este viernes en Valle Fértil, donde los vecinos despertaron con un paisaje poco habitual. El blanco cubrió los cerros y desplazó, al menos por unas horas, los tonos verdes y marrones que caracterizan al departamento.
La nieve sorprendió a Valle Fértil y tiñó de blanco el paisaje serrano
La postal invernal sorprendió tanto a residentes como a visitantes y convirtió distintos sectores de la zona en escenarios de gran belleza, producto del frente frío que afecta a gran parte del país.