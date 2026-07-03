Médicas y psicólogas de ANIVI: el engranaje clave para una condena histórica

Histórico fallo de ANIVI: 36 años de cárcel para un abusador sistemático

Por a la solidez de estas herramientas probatorias, la Justicia pudo mantener firmes las calificaciones legales más gravosas, las cuales incluyeron abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la guarda y la convivencia, en concurso con promoción de la corrupción de menores. Los magistrados determinaron que el condenado se valía sistemáticamente de la confianza de sus parejas para quedar a cargo de los niños y vulnerar su integridad.

Este riguroso andamiaje pericial sirvió para unificar las condenas previas del implicado, quien ya arrastraba antecedentes penales en Córdoba por hechos cometidos en 2011 y 2016, además de sentencias en San Juan en 2021 (12 años) y 2022 (21 años).

El último de los juicios ventiló el calvario de dos hermanos de 7 y 4 años de edad; aunque para este legajo particular el tribunal resolvió una pena de 15 años de cárcel, el informe técnico de las profesionales permitió el dictado de la pena única y definitiva de 36 años de reclusión efectiva.

Si conocés a un niño, niña o adolescente que sea víctima de abuses sexuales, podés pedir ayuda en ANIVI comunicándote al 0264 427-5493.