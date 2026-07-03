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Médicas y psicólogas de ANIVI: el engranaje clave para una condena histórica

En causas complejas donde la evidencia física es difícil de hallar, los informes periciales y la contención psicológica a las pequeñas víctimas fueron las piezas fundamentales para cercar al abusador sistemático.

En los procesos judiciales que investigan delitos contra la integridad sexual infantil, obtener pruebas contundentes suele transformarse en un desafío mayúsculo debido al paso del tiempo y a que los ataques ocurren en la más absoluta intimidad. Tras conocerse la histórica condena unificada de 36 años de prisión para un abusador sistemático en San Juan, la fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) ANIVI, Andrea Insegna, puso en valor el papel de las profesionales de la institución.

En diálogo con sanjuan8.com, la representante del Ministerio Público Fiscal fue contundente respecto al valor de las pericias:

"Resultó fundamental el engranaje probatorio técnico. La declaración y los informes de las médicas y de las psicólogas que intervinieron y asistieron a los niños en el ámbito especializado de ANIVI fueron las piezas clave para sostener la acusación y lograr que el peligroso delincuente permanezca tras las rejas por las próximas décadas".

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Por a la solidez de estas herramientas probatorias, la Justicia pudo mantener firmes las calificaciones legales más gravosas, las cuales incluyeron abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la guarda y la convivencia, en concurso con promoción de la corrupción de menores. Los magistrados determinaron que el condenado se valía sistemáticamente de la confianza de sus parejas para quedar a cargo de los niños y vulnerar su integridad.

Este riguroso andamiaje pericial sirvió para unificar las condenas previas del implicado, quien ya arrastraba antecedentes penales en Córdoba por hechos cometidos en 2011 y 2016, además de sentencias en San Juan en 2021 (12 años) y 2022 (21 años).

El último de los juicios ventiló el calvario de dos hermanos de 7 y 4 años de edad; aunque para este legajo particular el tribunal resolvió una pena de 15 años de cárcel, el informe técnico de las profesionales permitió el dictado de la pena única y definitiva de 36 años de reclusión efectiva.

Si conocés a un niño, niña o adolescente que sea víctima de abuses sexuales, podés pedir ayuda en ANIVI comunicándote al 0264 427-5493.

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