En los procesos judiciales que investigan delitos contra la integridad sexual infantil, obtener pruebas contundentes suele transformarse en un desafío mayúsculo debido al paso del tiempo y a que los ataques ocurren en la más absoluta intimidad. Tras conocerse la histórica condena unificada de 36 años de prisión para un abusador sistemático en San Juan, la fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) ANIVI, Andrea Insegna, puso en valor el papel de las profesionales de la institución.
Médicas y psicólogas de ANIVI: el engranaje clave para una condena histórica
En causas complejas donde la evidencia física es difícil de hallar, los informes periciales y la contención psicológica a las pequeñas víctimas fueron las piezas fundamentales para cercar al abusador sistemático.