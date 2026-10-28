Flávio Bolsonaro llegó a Miami, agradeció a Milei y aseguró que no huyó de Brasil

El dirigente del Partido Liberal también destacó el "coraje y sentido de la justicia y de legalidad" de Milei y agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por permitir su ingreso junto a su esposa y sus dos hijas.

La salida de Bolsonaro se concretó a través de Argentina. El senador cruzó la frontera hacia Puerto Iguazú, en Misiones, y abordó un avión privado que despegó durante la madrugada del miércoles. La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de aterrizar en Miami.

El viaje ocurrió después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenara que entregara sus pasaportes y le prohibiera abandonar el territorio brasileño, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Bolsonaro no cumplió con la entrega de los documentos y rechaza las acusaciones en su contra.

En su carta, el senador también desconoció el resultado del balotaje y se presentó como "el verdadero presidente electo de Brasil". Acusó a las autoridades electorales de haber permitido un supuesto fraude para favorecer a Lula, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa denuncia.

Además, sostuvo que durante la campaña hubo un presunto uso irregular de recursos estatales en beneficio del oficialismo y cuestionó una decisión judicial que extendió el horario de votación.

Bolsonaro también afirmó que no existe una orden de detención en su contra y aseguró que su salida respondió al temor de terminar encarcelado. Calificó las investigaciones como una persecución política y acusó al máximo tribunal brasileño de actuar contra su familia.

Mientras tanto, su paso por Argentina generó cuestionamientos sobre las circunstancias del traslado. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro y su familia ingresaron al país con documentación habilitada y que posteriormente abordaron el vuelo privado desde Puerto Iguazú. Sin embargo, la eventual participación de funcionarios argentinos en la organización del viaje continúa bajo cuestionamientos.