Argentina votó en contra de levantar el embargo de EE.UU. a Cuba

Además, señaló que "el considerable aumento de votos en contra de esta resolución refleja un cambio significativo en el escenario internacional y reafirma el liderazgo de la Argentina en la defensa de la libertad y la democracia".

Luego destacó que "cada vez más países de América Latina se suman a una posición que coloca la libertad, la democracia y los derechos individuales en el centro de la agenda regional" y, en ese escenario, "la Argentina reafirma su compromiso con estos principios y expresa su solidaridad con el pueblo cubano en su legítima aspiración a vivir en libertad, con instituciones democráticas y bajo el Estado de derecho".

Junto con la Argentina, también votaron en contra Paraguay, Colombia y Ecuador. En 2024, cuando Diana Mondino era la canciller, la Argentina había votado en contra del embargo y, por ese voto, el presidente Javier Milei corrió del cargo a Mondino y pasó a reemplazarla el embajador en Washington, Gerardo Werthein, quien luego fue sustituido por Quirno, que en la actualidad se encuentra al frente de esa cartera.

Este miércoles la votación fue de 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, mientras que el año pasado había sido de 165 positivos, 7 negativos y 12 abstenciones. Esta vez, países de Occidente como Alemania, Italia y Letonia se abstuvieron por primera vez en 34 años.

Desde la oposición, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó en X: "EL CANCILLER DE LA ARGENTINA ES MARCO RUBIO, Y QUIRNO ES SU CADETE. Por segundo año consecutivo, la Argentina votó en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condena el bloqueo unilateral contra Cuba".

"La resolución fue aprobada por 130 votos, con 17 en contra y 25 abstenciones", precisó y recordó: "Durante más de tres décadas, todos los gobiernos democráticos votaron a favor de condenar el bloqueo, en defensa del derecho internacional y de la soberanía de los pueblos".

Sin embargo, "el gobierno de Milei rompió esa continuidad porque la Argentina ya no tiene una política exterior propia", debido a que "la decisión se tomó en el Departamento de Estado y el canciller Quirno se limitó a ejecutarla", según consideró.

En consecuencia, "el voto vulnera, además, la Ley 24.871, que establece que 'serán absolutamente inaplicables y carentes de efectos jurídicos las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo económico'".

El funcionario bonaerense consideró que la decisión del gobierno libertario "también debilita nuestra posición en la Cuestión Malvinas", porque "Cuba integra el Comité de Descolonización y respalda cada año nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas".

Entonces, "¿Cómo vamos a pedirle a la comunidad internacional que acompañe nuestro reclamo, basado en el derecho internacional, si desconocemos ese mismo derecho con nuestro voto?", se preguntó.

Para concluir, manifestó: "El bloqueo a Cuba es injusto, anacrónico e inhumano, y le impide al pueblo cubano acceder a medicamentos, alimentos y combustible".

"Pero, además, este voto a pedido de una potencia extranjera significa una pérdida de soberanía para la Argentina. Cada vez somos menos libres para elegir los destinos de nuestro país", finalizó.