Secuestraron dos motos de alta gama en Rawson, una adulterada y otra robada

El procedimiento se inició en la intersección de calle Comandante Cabot y avenida España, donde los efectivos observaron una motocicleta que circulaba sin patente. Al entrevistar al conductor, de apellido Mercado, revisaron la documentación que presentó y advirtieron que, a simple vista, sería apócrifa.

Con autorización del hombre, los policías inspeccionaron visualmente las identificaciones del motor y el chasis. En esa revisión constataron que ambas numeraciones estaban adulteradas.

Ante las irregularidades, Mercado manifestó que había adquirido la moto de buena fe y que la había recibido como parte de pago. También informó que, junto con ese rodado, le habían entregado una segunda motocicleta marca Benelli, modelo TNT, que tampoco tenía dominio colocado.

El hombre puso voluntariamente la segunda moto a disposición de los investigadores. Al verificar sus numeraciones, los efectivos comprobaron que el motor y el cuadro conservaban las identificaciones originales de fábrica, pero el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Fiscalía de Godoy Cruz, en Mendoza, en una causa por robo.

Por disposición de la UFI Genérica, la Policía secuestró ambas motocicletas y la documentación presentada. Los vehículos fueron trasladados a la Central de Policía para realizar las pericias correspondientes y determinar su procedencia.

Mercado quedó bajo investigación judicial. Hasta el momento, la información oficial no indica que haya sido detenido ni permite establecer si conocía las irregularidades detectadas en los rodados