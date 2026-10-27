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Flávio Bolsonaro llegó a EE.UU tras perder las elecciones y desobedecer una orden judicial

El senador brasileño viajó a Estados Unidos después de perder el balotaje ante Lula da Silva y no cumplir una orden judicial para entregar sus pasaportes. Washington anunció que le otorgará visas a él y a su familia.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos este martes, dos días después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva y en medio de una investigación judicial que derivó en una orden para que entregara sus pasaportes. Su salida de Brasil fue confirmada por fuentes citadas por medios internacionales.

El Departamento de Estado estadounidense informó que otorgará visas al senador, a su esposa y a sus dos hijas para permitirles ingresar al país. Aunque inicialmente se mencionó a Florida como posible destino, durante las primeras horas de la tarde todavía no se había precisado oficialmente dónde se encontraba. Medios brasileños informaron posteriormente que se reunió con su hermano Eduardo en Florida.

La salida se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), le ordenara entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas. La medida se tomó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Como el senador no presentó los documentos dentro del plazo establecido, la Policía Federal brasileña los canceló, según reportes de la prensa local.

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El caso generó incertidumbre durante buena parte del martes, luego de que aliados y colaboradores no lograran precisar dónde estaba el senador. La posibilidad de que hubiera salido de Brasil cobró fuerza tras conocerse que no se había presentado a entregar los documentos. Las autoridades argentinas, por su parte, negaron tener registros de su ingreso al país, pese a las versiones sobre un eventual paso por la frontera.

Flávio Bolsonaro está bajo investigación por presuntas irregularidades financieras. Una de las líneas indaga posibles movimientos de dinero vinculados al financiamiento de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. En ese expediente se investigan sospechas de lavado de dinero, corrupción y evasión de divisas.

Antes de su salida, Flávio había afirmado que no tenía intención de abandonar Brasil y que entregaría sus pasaportes para defenderse de lo que calificó como una medida intimidatoria. Sin embargo, el plazo judicial venció sin que cumpliera la orden.

Lula cuestionó que su rival se marchara del país en lugar de permanecer en Brasil para responder a las acusaciones. La salida del senador suma tensión al escenario político brasileño, luego de una elección cuyo resultado Flávio todavía no había reconocido formalmente, aunque su partido sí aceptó la victoria del actual presidente.

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