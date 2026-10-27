La Policía Federal de Brasil investiga si el senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, intentó ingresar de manera irregular a la Argentina con el objetivo de abordar un vuelo privado con destino a Estados Unidos. La sospecha surgió a partir de los movimientos de una aeronave de la empresa Baires Fly que aterrizó de madrugada en el aeropuerto de Puerto Iguazú procedente de Buenos Aires.
Investigan si Flávio Bolsonaro intentó fugarse a EE.UU. desde la Argentina
Un avión privado quedó bajo custodia en Puerto Iguazú tras solicitar de madrugada un plan de vuelo a Estados Unidos que luego canceló; en tanto, la Justicia de Brasil le prohibió al senador la salida del país y le exigió la entrega de su pasaporte.