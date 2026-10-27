Investigan si Flávio Bolsonaro intentó fugarse a EE.UU. desde la Argentina

De acuerdo con datos confirmados, la firma solicitó autorización a las autoridades argentinas de Aduana y Migraciones para partir rumbo a Norteamérica. Sin embargo, la tripulación canceló la operación antes de presentar el plan de vuelo o la nómina formal de pasajeros. Ante esta situación, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pasaron a custodiar la zona de la pista.

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina aclaró que no existe registro del ingreso de Flávio Bolsonaro al territorio nacional y remarcó que la documentación de la aeronave se encuentra en regla. En paralelo, desde el entorno del dirigente político negaron de forma categórica las versiones sobre una eventual salida del país vecino.