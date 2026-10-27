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Investigan si Flávio Bolsonaro intentó fugarse a EE.UU. desde la Argentina

Un avión privado quedó bajo custodia en Puerto Iguazú tras solicitar de madrugada un plan de vuelo a Estados Unidos que luego canceló; en tanto, la Justicia de Brasil le prohibió al senador la salida del país y le exigió la entrega de su pasaporte.

La Policía Federal de Brasil investiga si el senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, intentó ingresar de manera irregular a la Argentina con el objetivo de abordar un vuelo privado con destino a Estados Unidos. La sospecha surgió a partir de los movimientos de una aeronave de la empresa Baires Fly que aterrizó de madrugada en el aeropuerto de Puerto Iguazú procedente de Buenos Aires.

De acuerdo con datos confirmados, la firma solicitó autorización a las autoridades argentinas de Aduana y Migraciones para partir rumbo a Norteamérica. Sin embargo, la tripulación canceló la operación antes de presentar el plan de vuelo o la nómina formal de pasajeros. Ante esta situación, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pasaron a custodiar la zona de la pista.

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina aclaró que no existe registro del ingreso de Flávio Bolsonaro al territorio nacional y remarcó que la documentación de la aeronave se encuentra en regla. En paralelo, desde el entorno del dirigente político negaron de forma categórica las versiones sobre una eventual salida del país vecino.

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La controversia se produce en un momento de alta tensión judicial para el legislador brasileño, luego de que el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ordenara la prohibición de salida del país y la retención inmediata de sus pasaportes. La medida se dictó en el marco de causas que investigan presunto lavado de dinero, evasión de divisas y la supuesta financiación irregular de una producción audiovisual vinculada a la figura de su padre.

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