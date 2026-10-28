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Bolsonaro llegó a Ecuador tras haber tomado un vuelo privado en Puerto Iguazú

Migraciones informó que el excandidato presidencial brasileño, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera ayer a las 22:50. A las 23:30, abordaron una aeronave con destino a Estados Unidos.

En medio de una creciente controversia judicial y política, el excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, abandonó su país y concretó su salida de la región tras ingresar a la Argentina por la provincia de Misiones. Según datos oficiales de Migraciones, el dirigente cruzó la frontera a través de Puerto Iguazú junto a su esposa y sus dos hijas.

Posteriormente, la familia abordó un vuelo privado a bordo de una aeronave Gulfstream G400 perteneciente a la empresa Baires Fly. El avión despegó desde Misiones con rumbo al exterior y realizó una escala técnica en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, Ecuador, con destino final hacia los Estados Unidos.

La maniobra se produjo a pesar de que la Justicia de Brasil le había prohibido la salida del territorio nacional en el marco de complejas investigaciones por lavado de dinero y evasión fiscal. Ante la fuga, las autoridades brasileñas dispusieron la cancelación inmediata de los pasaportes diplomáticos del dirigente, en tanto que el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó duras críticas al señalar que quien abandona su país a escondidas debe rendir cuentas ante la ley.

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