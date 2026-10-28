En medio de una creciente controversia judicial y política, el excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, abandonó su país y concretó su salida de la región tras ingresar a la Argentina por la provincia de Misiones. Según datos oficiales de Migraciones, el dirigente cruzó la frontera a través de Puerto Iguazú junto a su esposa y sus dos hijas.
Bolsonaro llegó a Ecuador tras haber tomado un vuelo privado en Puerto Iguazú
Migraciones informó que el excandidato presidencial brasileño, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera ayer a las 22:50. A las 23:30, abordaron una aeronave con destino a Estados Unidos.