Bolsonaro llegó a Ecuador tras haber tomado un vuelo privado en Puerto Iguazú

Posteriormente, la familia abordó un vuelo privado a bordo de una aeronave Gulfstream G400 perteneciente a la empresa Baires Fly. El avión despegó desde Misiones con rumbo al exterior y realizó una escala técnica en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, Ecuador, con destino final hacia los Estados Unidos.

La maniobra se produjo a pesar de que la Justicia de Brasil le había prohibido la salida del territorio nacional en el marco de complejas investigaciones por lavado de dinero y evasión fiscal. Ante la fuga, las autoridades brasileñas dispusieron la cancelación inmediata de los pasaportes diplomáticos del dirigente, en tanto que el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó duras críticas al señalar que quien abandona su país a escondidas debe rendir cuentas ante la ley.