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Habló la madre del bebé de 12 días que murió tras caerle una palta en la cabeza

La mujer cuestionó al municipio y aseguró que la institución había advertido sobre los riesgos de los árboles.

La muerte de Lucas, un bebé de apenas 12 días, provocó conmoción en Quilmes. El recién nacido falleció luego de sufrir graves lesiones en la cabeza por el impacto de una palta que cayó de un árbol en la vereda del Jardín de Infantes N.º 949. Su mamá, Giuliana, habló sobre lo ocurrido y apuntó contra las autoridades municipales por la falta de poda.

El episodio ocurrió el jueves 22 de octubre, cerca de las 8, en la entrada del establecimiento ubicado sobre la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento. La mujer había ido a dejar a su otro hijo, de cinco años, cuando el fruto se desprendió de uno de los árboles y golpeó al recién nacido, que estaba en sus brazos.

Según relató a TN, el impacto le provocó múltiples fracturas de cráneo y hemorragias. Desesperada, llamó al 911 y a los bomberos. Otras madres y docentes del jardín la ayudaron mientras aguardaban asistencia.

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“Pasaron 30 minutos y el papá de mi nene nos acercó hasta el sanatorio, ya que el SAME no contaba con lo necesario para atender a mi bebé”, contó. Lucas fue trasladado al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde fue operado y quedó internado en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, murió el domingo.

El reclamo por la poda de los árboles

En medio del dolor, Giuliana cuestionó la falta de respuestas a los pedidos para podar los árboles que se encuentran en la entrada del jardín. La mujer aseguró que la institución había presentado reclamos ante la Municipalidad de Quilmes desde el año anterior y advirtió que ya se habían registrado otros accidentes en el lugar.

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“Si hubiesen escuchado los reclamos, hoy no estaríamos lamentando la pérdida”, expresó. También sostuvo que el sábado, después del episodio, personal municipal se acercó a podar los árboles. La madre reconoció que atraviesa un momento de profundo sufrimiento por la muerte de su hijo. “No se puede estar bien con una pérdida así”, manifestó.

Tras el fallecimiento del bebé, la investigación judicial fue recaratulada como homicidio culposo. La Justicia dispuso el secuestro de la historia clínica y la realización de una autopsia para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

El caso también pone el foco en los reclamos que, según la familia, se habían presentado por el estado de los árboles en una zona de circulación habitual de niños y adultos. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la familia de Lucas reclama respuestas sobre las circunstancias que derivaron en la tragedia.

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