Habló la madre del bebé de 12 días que murió tras caerle una palta en la cabeza

“Pasaron 30 minutos y el papá de mi nene nos acercó hasta el sanatorio, ya que el SAME no contaba con lo necesario para atender a mi bebé”, contó. Lucas fue trasladado al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde fue operado y quedó internado en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, murió el domingo.

El reclamo por la poda de los árboles

En medio del dolor, Giuliana cuestionó la falta de respuestas a los pedidos para podar los árboles que se encuentran en la entrada del jardín. La mujer aseguró que la institución había presentado reclamos ante la Municipalidad de Quilmes desde el año anterior y advirtió que ya se habían registrado otros accidentes en el lugar.

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“Si hubiesen escuchado los reclamos, hoy no estaríamos lamentando la pérdida”, expresó. También sostuvo que el sábado, después del episodio, personal municipal se acercó a podar los árboles. La madre reconoció que atraviesa un momento de profundo sufrimiento por la muerte de su hijo. “No se puede estar bien con una pérdida así”, manifestó.

Tras el fallecimiento del bebé, la investigación judicial fue recaratulada como homicidio culposo. La Justicia dispuso el secuestro de la historia clínica y la realización de una autopsia para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

El caso también pone el foco en los reclamos que, según la familia, se habían presentado por el estado de los árboles en una zona de circulación habitual de niños y adultos. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la familia de Lucas reclama respuestas sobre las circunstancias que derivaron en la tragedia.