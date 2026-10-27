La "influencer" que convirtió al Monumento al Deporte en una provocación viral

La escena no se limita a una ocurrencia frente a una escultura. En las plataformas digitales, los monumentos y otros lugares reconocibles se transforman cada vez más en fondos para videos diseñados para provocar reacciones, sumar reproducciones y alimentar la circulación de memes.

En este caso, la forma del Monumento al Deporte, que desde hace años genera comentarios y distintas interpretaciones entre quienes lo observan— fue el eje de la provocación.

Más allá de las bromas, el Monumento al Deporte, también conocido como Rosetón de los Deportes, tiene una historia vinculada con uno de los acontecimientos deportivos más importantes que recibió la provincia. La obra fue creada por el escultor José Carrieri e inaugurada en 1970, durante el XIX Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines.

La estructura, de más de ocho metros de altura y alrededor de 70 toneladas, representa los cinco anillos olímpicos mediante formas curvas que buscan transmitir movimiento, velocidad, equilibrio y fuerza.

Con el paso de las décadas, se convirtió en una de las esculturas más reconocibles del Parque de Mayo y en una referencia visual de la ciudad. En 2021 fue sometida a una restauración integral para preservar su estructura y recuperar sus características originales.