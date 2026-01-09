"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > EE.UU.

Estados Unidos incautó otra embarcación petrolera vinculada a Venezuela

El buque, identificado como “Olina” fue interceptado este viernes antes del amanecer, apenas dos días después de la captura de otros dos navíos que transportaban crudo relacionado a la república bolivariana.

Días después de capturar dos navíos petroleros que habían intentado evadir el bloqueo a Venezuela impuesto por Estados Unidos, fuerzas del país norteamericano incautaron este viernes en el mar Caribe otro buque cisterna que transportaba crudo vinculado a la república bolivariana.

La embarcación, identificada como "Olina", fue interceptada antes del amanecer en una acción coordinada entre infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional.

"Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: 'No hay refugio seguro para los criminales'", advirtieron desde la cuenta de X del Comando Sur de Estados Unidos.

Te puede interesar...

Sobre el operativo, que forma parte de una campaña de Washington para hacer cumplir las sanciones a barcos que transportan petróleo venezolano o tratan de eludir el bloqueo que rige desde diciembre del año pasado, destacaron que se realizó "sin incidentes" y detallaron que los oficiales "se lanzaron" desde el portaaviones USS Gerald R. Ford "y detuvieron al buque cisterna".

Además, aseguraron que esas incautaciones "están respaldadas por todo el poder del Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale".

"La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental", concluyeron.

El pasado miércoles, Estados Unidos incautó en el Atlántico Norte el buque con insignia rusa "Bella 1" o "Marinera", al que persiguió durante más de dos semanas por ese océano, mientras que en el mar Caribe capturó uno de nombre "Sophia", que circulaba sin bandera.

Temas

Te puede interesar