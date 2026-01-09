Estados Unidos incautó otra embarcación petrolera vinculada a Venezuela

Sobre el operativo, que forma parte de una campaña de Washington para hacer cumplir las sanciones a barcos que transportan petróleo venezolano o tratan de eludir el bloqueo que rige desde diciembre del año pasado, destacaron que se realizó "sin incidentes" y detallaron que los oficiales "se lanzaron" desde el portaaviones USS Gerald R. Ford "y detuvieron al buque cisterna".

Además, aseguraron que esas incautaciones "están respaldadas por todo el poder del Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale".

"La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental", concluyeron.

El pasado miércoles, Estados Unidos incautó en el Atlántico Norte el buque con insignia rusa "Bella 1" o "Marinera", al que persiguió durante más de dos semanas por ese océano, mientras que en el mar Caribe capturó uno de nombre "Sophia", que circulaba sin bandera.