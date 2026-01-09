Días después de capturar dos navíos petroleros que habían intentado evadir el bloqueo a Venezuela impuesto por Estados Unidos, fuerzas del país norteamericano incautaron este viernes en el mar Caribe otro buque cisterna que transportaba crudo vinculado a la república bolivariana.
Estados Unidos incautó otra embarcación petrolera vinculada a Venezuela
El buque, identificado como “Olina” fue interceptado este viernes antes del amanecer, apenas dos días después de la captura de otros dos navíos que transportaban crudo relacionado a la república bolivariana.