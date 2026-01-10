Separación, sospechas y un palito de Alfano: el nuevo escándalo de Wanda Nara

El periodista también habló de una fuerte desilusión personal. De acuerdo a su relato, Wanda habría empezado a dudar de las verdaderas intenciones de Migueles. “Se habría enterado de algo que no tiene vuelta atrás. Lo que pasó en estos días con su ex no le gustó para nada y se sintió usada”, explicó.

Desde el entorno de la empresaria deslizaron que ella sentía que su entonces pareja la veía más como una figura mediática que como un vínculo sentimental. “Wanda sentía que Migueles estaba con ella por quién es y no por amor. Me dicen que se enteró de algo grave, aunque no me especifican qué, y que lo ocurrido en Uruguay con el periodista Gustavo Descalzi fue la gota que rebalsó el vaso”, agregó Etchegoyen.

Otro punto clave habría sido la preocupación familiar y legal. “Wanda no está de acuerdo con algunos manejos de Migueles y no quiere tener cerca a alguien que pueda generarle problemas con la tenencia de sus hijas”, subrayó el comunicador.

En medio de la repercusión por la ruptura, apareció un nuevo capítulo inesperado. Graciela Alfano publicó una historia en Instagram que muchos interpretaron como un palito directo a Wanda. Compartió la imagen de Pinocho, asociada a la mentira, junto a la frase: “Algunas lo que tienen de 24 cm es la nariz”.

El mensaje fue leído como una respuesta irónica a un posteo previo de Wanda Nara, quien días atrás había escrito: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida”. Alfano resignificó esa frase y volvió a encender la polémica.

No es la primera vez que la exvedette se muestra crítica con la empresaria. En otras oportunidades, Alfano expresó públicamente su apoyo a la China Suárez y cuestionó el rol de Wanda en conflictos mediáticos pasados, incluso con declaraciones duras que volvieron a resonar tras esta nueva separación.