EE.UU. desplegó su portaaviones más grande en plena tensión con Venezuela

De acuerdo con el portavoz del Pentágono, la llegada del portaaviones tiene el objetivo de “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales” y combatir “el narcoterrorismo”. Además, sostuvo que la presencia del Comando Sur “reforzará la capacidad para detectar, monitorear e interrumpir a actores y actividades ilícitas que ponen en peligro la seguridad y prosperidad de la patria de los Estados Unidos”. En ese sentido, agregó que “estas fuerzas mejorarán y ampliarán la capacidad existente para interrumpir el tráfico de estupefacientes y degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

El despliegue se produce luego de un nuevo operativo realizado el jueves por la noche, cuando un buque sospechoso fue abatido por efectivos norteamericanos. Según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, la embarcación transportaba drogas y era operada por el Tren de Aragua, una organización que Estados Unidos considera terrorista.