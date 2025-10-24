"
EE.UU. desplegó su portaaviones más grande en plena tensión con Venezuela

El USS Gerald Ford llega tras el derribo de una embarcación vinculada al Tren de Aragua. Según el Pentágono, la misión busca “desmantelar organizaciones criminales transnacionales” y combatir el narcotráfico.

En medio de una creciente tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos decidió enviar al mar Caribe su portaaviones más grande, el USS Gerald Ford. La maniobra busca reforzar las operaciones contra el narcotráfico en la región y se concretó horas después de que fuerzas estadounidenses derribaran una embarcación en las cercanías de las costas venezolanas.

De acuerdo con el portavoz del Pentágono, la llegada del portaaviones tiene el objetivo de “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales” y combatir “el narcoterrorismo”. Además, sostuvo que la presencia del Comando Sur “reforzará la capacidad para detectar, monitorear e interrumpir a actores y actividades ilícitas que ponen en peligro la seguridad y prosperidad de la patria de los Estados Unidos”. En ese sentido, agregó que “estas fuerzas mejorarán y ampliarán la capacidad existente para interrumpir el tráfico de estupefacientes y degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

El despliegue se produce luego de un nuevo operativo realizado el jueves por la noche, cuando un buque sospechoso fue abatido por efectivos norteamericanos. Según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, la embarcación transportaba drogas y era operada por el Tren de Aragua, una organización que Estados Unidos considera terrorista.

“Nuestra inteligencia sabía que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Seis narcoterroristas estaban a bordo del buque durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Los seis terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza de EE.UU. resultó herida en este ataque”, señaló Hegseth.

