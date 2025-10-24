En medio de una creciente tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos decidió enviar al mar Caribe su portaaviones más grande, el USS Gerald Ford. La maniobra busca reforzar las operaciones contra el narcotráfico en la región y se concretó horas después de que fuerzas estadounidenses derribaran una embarcación en las cercanías de las costas venezolanas.
EE.UU. desplegó su portaaviones más grande en plena tensión con Venezuela
El USS Gerald Ford llega tras el derribo de una embarcación vinculada al Tren de Aragua. Según el Pentágono, la misión busca “desmantelar organizaciones criminales transnacionales” y combatir el narcotráfico.