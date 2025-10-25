"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Verónica Lozano

Vero Lozano sostuvo que a Lowrdez Fernández la "salvaron su madre y amigas"

La conductora no dejó pasar el momento para dedicar un sentido mensaje en medio de las repercusiones de la Bandana.

La conductora Verónica Lozano no dejó pasar el caso de Lowrdez Fernández para reflexionar sobre la violencia de género, recordó que la cantante estuvo “drogada y sometida” en el departamento de su ex novio, Leandro García Gómez, al tiempo que resaltó que la “salvaron su madre y amigas”.

Fernández fue encontrada anoche tras un allanamiento en el departamento del asesor político, debió ser trasladada al Hospital Fernández por su estado de salud y allí permaneció hasta esta tarde, no obstante, Lozano hizo su descargo en la red social X -antes Twitter- esta mañana.

“El sorete -García Gómez- la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)”, comenzó la presentadora.

Te puede interesar...

image

“La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. Lowrdez estaba ahí, presa de su captor Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas”, concluyó en el posteo.

La teoría del abogado de Lourdes de Bandana: "Soga psicológica"

El abogado de Lourdes Fernández sostuvo que la cantante fue víctima de “una soga psicológica” por parte de Leandro García Gómez, el acusado del delito de privación ilegítima de la libertad.

Yamil Castro Bianchi dialogó con Radio Rivadavia y remarcó que “no descarta el suministro de sustancias” porque el implicado “necesitó doblegar la voluntad” de la damnificada en el departamento de la calle Ravingani al 2100, en Palermo.

image

En este sentido, indicó que esta semana será clave para determinar la situación procesal de García Gómez, quien este viernes se negó a responder preguntas y solo brindó su versión de los hechos.

“Yo ya fui el abogado de Lourdes hace tres años cuando lo denunció por violencia de género, después la decisión de ellos fue retomar el vínculo y arreglarse puertas adentro”, dijo.

Según el letrado, la mujer de 44 años fue víctima de “una soga psicológica” ya que García Gómez la habría manipulado de una manera “tóxica”. “Aún no tuve contacto con Lissa Vera, que dijo que iba ampliar la denuncia”, añadió.

Temas

Te puede interesar