Vero Lozano sostuvo que a Lowrdez Fernández la "salvaron su madre y amigas"

“La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. Lowrdez estaba ahí, presa de su captor Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas”, concluyó en el posteo.

La teoría del abogado de Lourdes de Bandana: "Soga psicológica"

El abogado de Lourdes Fernández sostuvo que la cantante fue víctima de “una soga psicológica” por parte de Leandro García Gómez, el acusado del delito de privación ilegítima de la libertad.

Yamil Castro Bianchi dialogó con Radio Rivadavia y remarcó que “no descarta el suministro de sustancias” porque el implicado “necesitó doblegar la voluntad” de la damnificada en el departamento de la calle Ravingani al 2100, en Palermo.

En este sentido, indicó que esta semana será clave para determinar la situación procesal de García Gómez, quien este viernes se negó a responder preguntas y solo brindó su versión de los hechos.

“Yo ya fui el abogado de Lourdes hace tres años cuando lo denunció por violencia de género, después la decisión de ellos fue retomar el vínculo y arreglarse puertas adentro”, dijo.

Según el letrado, la mujer de 44 años fue víctima de “una soga psicológica” ya que García Gómez la habría manipulado de una manera “tóxica”. “Aún no tuve contacto con Lissa Vera, que dijo que iba ampliar la denuncia”, añadió.