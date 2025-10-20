La caída de Amazon Web Services paralizó miles de servicios, entre ellos Mercado Pago

El sitio especializado Downdetector registró picos de reportes de fallas en más de 50 servicios diferentes, entre ellos Amazon DynamoDB, una base de datos utilizada por miles de sitios web en todo el planeta. Plataformas de inversión como Robinhood y Coinbase también confirmaron que sus operaciones se vieron afectadas.

En Europa, bancos como BBVA e ING reportaron problemas para operar en línea, mientras que operadoras como Movistar y Orange registraron cortes en la conectividad. Incluso en algunos comercios minoristas los posnets quedaron inutilizables por la falta de conexión con los servidores en la nube.

Amazon aseguró que sus equipos trabajaban “en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación del servicio” y pidió paciencia a los clientes. Sin embargo, el incidente reavivó un debate de fondo: la dependencia global de unas pocas empresas que concentran gran parte del poder digital. Microsoft, Google y Amazon controlan buena parte del tráfico en la nube del mundo, y cada caída, como esta, demuestra que un solo error técnico puede dejar a medio planeta sin acceso a herramientas básicas de trabajo, comunicación o transacción económica.