Una falla masiva en Amazon Web Services (AWS), el servicio de infraestructura en la nube más utilizado del planeta, provocó este lunes un verdadero apagón digital global que dejó fuera de funcionamiento a miles de plataformas, aplicaciones y servicios online. Desde billeteras virtuales hasta videojuegos, la caída generó un efecto dominó que evidenció la enorme dependencia mundial de la tecnología de Amazon.
La caída de Amazon Web Services paralizó miles de servicios, entre ellos Mercado Pago
La interrupción afectó a plataformas como Ualá, Fortnite, Canva y hasta sistemas bancarios en Europa. La falla se originó en un centro de datos clave de Estados Unidos.