Milei vuelve al país tras ver a Trump y encara la recta final de campaña

Esto es así porque es la única provincia que en los próximos comicios elige: gobernador, legisladores provinciales y nacionales.

Ítalo Cioccolani, actual titular de la ANSES provincial, fue el elegido del Ejecutivo para ser candidato a gobernador.

Pero, además, el territorio renovará a nivel nacional tres de sus siete bancas a diputados y tres representantes en el Senado.

Para la Cámara Alta, La Libertad Avanza propuso los nombres de Tomás Figueroa y Andrea Jorge. Para la Cámara de Diputados se postulan Laura Godoy, Matías Faila y Mariela Dorado.

A pesar de que en Casa Rosada renocen que no existe un armado fuerte en Santiago del Estero, buscan que el mandatario visite distritos poco afines a su electorado antes de la elección.

Esto es así porque el entorno de Milei cree que puede obtener un rédito de los enfrentamientos que se dan entre los militantes de LLA y los opositores que se presentan a los lugares, en contra de la presencia del libertario.

Además, para continuar con la campaña, en el Ejecutivo fomentan la polarización con el kirchnerismo y evitan discutir con partidos de centroderecha. También volvieron a hacer énfasis en las distintas medidas que tomó el Gobierno en este año y medio de gestión.

Los esfuerzos están puestos en que el oficialismo tenga un buen resultado en los comicios, tras el fracaso en la elección local de PBA y en medio de la especial atención que Estados Unidos pone sobre el porcentaje que sacará el partido del Presidente.