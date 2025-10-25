Más de 620 mil sanjuaninos habilitados para votar con Boleta Única

Serán nueve las fuerzas políticas que competirán: Frente por San Juan, Partido Libertario, Cruzada Renovadora, Hacemos, Fuerza San Juan, Evolución Liberal, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Ideas de la Libertad y La Libertad Avanza.

El Tribunal Electoral Provincial, junto con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía de San Juan, coordinará un operativo especial para asegurar el desarrollo normal de los comicios.

Cada votante recibirá una Boleta Única de Papel y una lapicera, y deberá marcar una única opción por categoría. Si se eligen más de una, el voto se anulará en ese tramo.

Además, los sanjuaninos pueden consultar su lugar de votación en el padrón oficial disponible en www.padron.gob.ar.

Jóvenes en las urnas

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral (CNE), en todo el país votarán 1.139.315 jóvenes de 16 y 17 años, lo que representa el 3,16% del padrón nacional.

En San Juan, el 3,5% del electorado (unos 21.700 jóvenes) podrá emitir su voto, ubicando a la provincia entre las cinco con mayor participación juvenil.

El distrito con más electores adolescentes es Buenos Aires, seguido por Córdoba, Santa Fe y CABA, mientras que Misiones encabeza el ranking en proporción con un 3,8%.

Desde la sanción de la Ley de Voto Joven (2012), este segmento etario se ha consolidado como un actor decisivo en las últimas elecciones.