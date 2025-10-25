Ajuste de cuentas en Chimbas: mataron a "El Colo" por una moto

Testigos presenciales relataron que Lucero le dijo frases como “Viste que te iba a encontrar” y “Y ahora qué pasa” antes de disparar varias veces, provocando la muerte inmediata de la víctima. Según la investigación, Díaz había trabajado para Lucero vendiendo droga, pero semanas antes se quedó con parte de lo sustraído y con una moto, lo que desencadenó la venganza.

Tras el crimen, Lucero huyó, se deshizo del arma, la moto y su celular, y permaneció prófugo durante cuatro días antes de entregarse voluntariamente. La fiscalía lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió prisión preventiva mientras continúa la investigación.