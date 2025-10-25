La investigación sobre la muerte de Matías Emiliano “El Colo” Díaz, ocurrida el viernes 17 de octubre, apunta a un ajuste de cuentas. Fuentes judiciales confirmaron que la motivación del homicidio fue el robo de droga y una motocicleta a Jonathan Lucero, quien llegó a la vivienda de Díaz y le disparó en la vereda.
Ajuste de cuentas en Chimbas: mataron a "El Colo" por una moto
TRMatías Díaz, de 26 años, fue ejecutado a tiros en Chimbas tras un presunto conflicto por droga y una moto. El principal sospechoso, Jonathan Lucero, quedó detenido y con prisión preventiva.