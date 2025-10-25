"
Ajuste de cuentas en Chimbas: mataron a "El Colo" por una moto

TRMatías Díaz, de 26 años, fue ejecutado a tiros en Chimbas tras un presunto conflicto por droga y una moto. El principal sospechoso, Jonathan Lucero, quedó detenido y con prisión preventiva.

La investigación sobre la muerte de Matías Emiliano “El Colo” Díaz, ocurrida el viernes 17 de octubre, apunta a un ajuste de cuentas. Fuentes judiciales confirmaron que la motivación del homicidio fue el robo de droga y una motocicleta a Jonathan Lucero, quien llegó a la vivienda de Díaz y le disparó en la vereda.

Testigos presenciales relataron que Lucero le dijo frases como “Viste que te iba a encontrar” y “Y ahora qué pasa” antes de disparar varias veces, provocando la muerte inmediata de la víctima. Según la investigación, Díaz había trabajado para Lucero vendiendo droga, pero semanas antes se quedó con parte de lo sustraído y con una moto, lo que desencadenó la venganza.

Tras el crimen, Lucero huyó, se deshizo del arma, la moto y su celular, y permaneció prófugo durante cuatro días antes de entregarse voluntariamente. La fiscalía lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Una de las medidas claves será la Cámara Gesell a tres menores testigos del hecho, que podrían aportar detalles cruciales sobre cómo se desarrolló el ataque y si hubo más implicados. Por otra parte, la familia de Díaz denunció amenazas en redes sociales, presuntamente enviadas por Lucero, en las que lo responsabilizaba por el robo.

La justicia continúa con el análisis de registros fílmicos y pericias para reconstruir el hecho, mientras se busca la motocicleta, el arma homicida y el teléfono del imputado, elementos fundamentales para avanzar en la causa.

