Estados Unidos aseguró que hundió otra presunta lancha narco en el Caribe

Se trata del primer ataque que Estados Unidos lleva a cabo en aguas internacionales en horas de la noche.

Hegseth confirmó además que todas las personas que iba a bordo de la “lancha narco” fallecieron en el bombardeo: “Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”.

"Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”, advirtió Hegseth en su mensaje e indicó: “De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.

Hasta el momento fueron diez las embarcaciones atacadas por Estados Unidos en esas aguas, elevando el número de personas muertas a 43 desde que comenzó la campaña de lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos realizará ejercicios militares en Trinidad y Tobago

El operativo sobre la lancha narco se llevó a cabo horas antes de que las tropas estadunidenses arriben a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares frente a las costas de Venezuela, como parte del despliegue naval de Washington sobre el mar Caribe.

“El Gobierno de Trinidad y Tobago desea una vez más expresar categóricamente su firme apoyo a la actual intervención militar de los Estados Unidos de América en la región”, expresaron desde el país caribeño en un comunicado.

Sostuvieron que "estas operaciones encaminadas a combatir el narcotráfico, la trata de personas y otras formas de delincuencia transnacional tienen como objetivo final permitir que la Región sea una verdadera ‘Zona de Paz’ donde todos los ciudadanos puedan, en realidad, vivir y trabajar en un entorno seguro".

En ese sentido, aseguraron que "estas operaciones no están destinadas a atacar a personas respetuosas de la ley, específicamente a pescadores y otros individuos marineros que tratan de ganarse la vida honestamente".

Por el contrario, advirtieron "a todas las personas que intenten participar o apoyar indirectamente cualquier actividad ilegal en la Región que, si así lo desean, lo hacen bajo su propio riesgo".