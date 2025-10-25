Maduro denunció que Estados Unidos está "inventando una nueva guerra"

Aseguró que su país evitará el conflicto bélico "con la movilización de los pueblos de América del Sur, porque América del Sur y el Caribe toda dice: ¡No a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia!", señaló.

En este contexto, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, destacó la capacidad operativa alcanzada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Con todos los ejercicios que el presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado hemos logrado cohesionar toda la FANB junto al pueblo organizado en labores de defensa y acciones integrales que ponen de manifiesto la voluntad unitaria de defender nuestro territorio", afirmó el funcionario.

A finales de agosto, Washington ordenó el despliegue en el Caribe de ocho buques militares cargados con misiles, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear, bajo la justificación de operaciones contra el narcotráfico.

Dicho despliegue militar continúa y se ha ampliado en aguas cercanas a Venezuela. Hace poco más de una semana Trump admitió ante medios de comunicación en la oficina oval de la Casa Blanca haber autorizado a la CIA a liderar operaciones encubiertas contra Venezuela.