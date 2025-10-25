Cuándo se lanzó TikTok y la fascinante historia de su creación

En definitva, ha logrado consolidar un espacio donde la innovación y la cultura digital se encuentran. Con todo este recorrido, surge una pregunta esencial para comprender su éxito: ¿Cuándo se lanzó TikTok?

¿Cuándo se lanzó TikTok? ¡La fascinante historia de su creación!

El origen de TikTok se remonta a 2016, cuando ByteDance lanzó inicialmente A.me y, poco después, Douyin en China. En 2017, la aplicación llegó a los mercados internacionales bajo el nombre de TikTok, y ese mismo año adquirió Musical.ly, fusionando comunidades y funciones para consolidar la versión global en agosto de 2018.

image

La migración automática de cuentas y seguidores aceleró su popularidad y sentó las bases de su éxito internacional. Entre 2018 y 2020, se consolidó como una de las aplicaciones más descargadas del mundo, superando a Twitter y Snapchat en número de descargas y usuarios activos.

El apoyo de celebridades y creadores influyó en su rápida adopción, mientras la plataforma empezaba a convertirse en un espacio clave para la creatividad y la interacción social.

En 2021, la red social dio un paso importante hacia el comercio electrónico con TikTok Shop y Fulfilled by TikTok, facilitando a marcas y negocios vender productos directamente en la plataforma. Al año siguiente, lanzó TikTok Stories y TikTok Now, ampliando la forma en que los usuarios compartían contenido y conectaban con su audiencia.

image

Actualmente, TikTok cuenta con más de 1.550 millones de usuarios activos mensuales, está disponible en más de 150 mercados y soporta más de 75 idiomas. Su público principal son adolescentes y jóvenes de entre 16 y 24 años, quienes dedican varias horas diarias a explorar tendencias, participar en challenges, bailar y consumir contenido educativo o de entretenimiento.

La red social sigue marcando tendencias y sirviendo como plataforma estratégica para creadores, marcas y organizaciones que buscan visibilidad, engagement e impacto directo en la Generación Z. Su historia demuestra cómo la innovación constante y la adaptación a nuevas formas de consumo digital han convertido a TikTok en un referente global en redes sociales.