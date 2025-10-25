Tragedia y caos: autos inundados, cortes de luz y un taxista fallecido

Bomberos, Defensa Civil, Policía y el SAME trabajaron sin pausa para evacuar a los atrapados. En varios casos, los rescatistas ingresaron caminando entre corrientes de agua para abrir puertas, mientras otros conductores fueron trasladados en gomones o con sogas. Las escenas se repitieron en múltiples tramos de la General Paz, incluyendo los pasos bajo nivel de Mosconi, Cerati y Spinetta, convertidos en lagunas.

image

Una víctima fatal

Entre el caos, se produjo un episodio trágico: un taxista de 60 años, Héctor Hermosa, murió en la colectora de la General Paz, a la altura de Pedro Varela. Los Bomberos lo hallaron dentro de su vehículo y, pese a la rápida asistencia del SAME, no pudieron reanimarlo.

El temporal golpeó con fuerza a Villa Devoto, Saavedra, Villa Urquiza, Liniers y Villa Santa Rita, donde se registraron los mayores niveles de lluvia. En Devoto, por ejemplo, la precipitación alcanzó los 166 mm, superando el promedio histórico de octubre. El conurbano bonaerense también sufrió anegamientos en San Martín, Lanús, Lomas de Zamora y Avellaneda.

Embed Munro partido de Vicente López, Villa Maipú, partido de San Martin, Avenida General Paz CABA



Barrio de Palermo, Nuñez, Saavedra bajo el agua #Sabado pic.twitter.com/GibWIc83Xb — La Pelota Sindical (@lpsargentina) October 25, 2025

Más de 30.000 usuarios permanecieron sin electricidad. El ENRE reportó 16.000 familias afectadas solo en barrios porteños como Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita. Las autoridades reiteraron las recomendaciones: evitar circular, mantenerse dentro de lugares seguros, no acercarse a postes o cables caídos y desconectar artefactos eléctricos en caso de ingreso de agua en domicilios.

Alerta vigente

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja por tormentas y amarilla por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 69 km/h. Se prevé que las lluvias disminuyan hacia la noche, con temperaturas máximas de entre 19 y 21 °C.

Las imágenes compartidas por vecinos muestran calles convertidas en ríos, vehículos flotando y el esfuerzo incansable de los rescatistas bajo la tormenta. En medio de la tragedia, estas escenas también reflejan la colaboración de los equipos de emergencia y la solidaridad de quienes ayudaron a quienes quedaron atrapados.