El papa León XIV expresó su deseo de viajar a la Argentina y Uruguay en 2026. Así lo confirmó el presidente uruguayo Yamandú Orsi, quien mantuvo un encuentro con el Pontífice en el Vaticano y aseguró que el líder de la Iglesia Católica planea iniciar el próximo año una gira pastoral por la región.
León XIV evalúa visitar la Argentina y Uruguay durante el 2026
El presidente uruguayo Yamandú Orsi reveló que el papa León XIV manifestó su intención de viajar al Río de la Plata que Francisco había dejado pendiente.