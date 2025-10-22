Dos muertos tras ataque de EE.UU a un barco con presuntos narcos en el Pacífico

"Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, así estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón: sólo justicia", escribió, y describió a los muertos como "narcoterroristas" aunque no proporcionó evidencias ni dio el nombre del grupo. Hegseth dijo que el ataque fue llevado a cabo en aguas internacionales.

El New York Times informó que ocurrió en la costa del Pacífico de Colombia.

El Pentágono realizó siete operaciones previas desde septiembre al sur del Caribe, en aguas internacionales, sobre todo contra embarcaciones acusadas de tráfico de drogas procedentes de Venezuela y con rumbo a Estados Unidos.

El número total de muertos por los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes llegó hoy a al menos 34 personas. Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia empeoraron recientemente.

A principios de este mes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de "asesinato" por matar a presuntos narcotraficantes en el mar.

Trump respondió recortando la ayuda de Estados Unidos para Colombia y amenazó con imponer nuevos aranceles a este país sudamericano.