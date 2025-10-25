Luego de las denuncias de vecinos de Calingasta por los constantes cortes de energía y el incremento de hasta un 40% en el consumo eléctrico, la empresa distribuidora Naturgy emitió un comunicado en el que reconoció que se registraron fallas en el servicio durante las últimas semanas, aunque aseguró que el personal técnico trabajó en su reparación inmediata.
Naturgy le respondió a vecinos de Calingasta por los reiterados cortes de luz
Tras las quejas por boletas altas y cortes diarios, Naturgy reconoció fallas en Calingasta y aseguró que trabaja en resolver los problemas generados por los últimos temporales.