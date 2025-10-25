Naturgy le respondió a vecinos de Calingasta por los reiterados cortes de luz

A los problemas con la calidad del servicio se sumaron los reclamos por las boletas, que en algunos casos alcanzaron entre 300 y 400 mil pesos en viviendas pequeñas. Vecinos denunciaron además que el 90% no accedió a bonificaciones ni compensaciones por los cortes prolongados.

Desde Naturgy aclararon que los cortes programados por mantenimiento se informan con antelación y que todos los reclamos de facturación “son analizados de manera individual” para verificar la información y dar una respuesta adecuada.

En tanto, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) adelantó que se trasladará en los próximos días a Calingasta para recibir los reclamos de forma presencial y revisar las lecturas de medidores, en medio de la creciente preocupación por los montos de las facturas.

La distribuidora recordó que los usuarios pueden presentar reclamos por facturación llamando al 0800 666 3637, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, y por interrupciones del servicio durante las 24 horas.