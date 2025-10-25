"
Naturgy le respondió a vecinos de Calingasta por los reiterados cortes de luz

Tras las quejas por boletas altas y cortes diarios, Naturgy reconoció fallas en Calingasta y aseguró que trabaja en resolver los problemas generados por los últimos temporales.

Luego de las denuncias de vecinos de Calingasta por los constantes cortes de energía y el incremento de hasta un 40% en el consumo eléctrico, la empresa distribuidora Naturgy emitió un comunicado en el que reconoció que se registraron fallas en el servicio durante las últimas semanas, aunque aseguró que el personal técnico trabajó en su reparación inmediata.

Según informó la compañía, las interrupciones se produjeron principalmente por los recientes temporales de viento que afectaron distintas zonas del departamento. “Cada una de las fallas ha sido atendida con celeridad para restablecer el suministro en el menor tiempo posible”, expresaron desde la empresa.

En los últimos meses, alrededor de 300 vecinos de localidades como Villa Nueva, Puchuzún, Barreal, Villa Pituil y Sorocayense reportaron cortes que van desde minutos hasta más de 12 horas. La situación provocó pérdidas en pequeños comercios, daños en electrodomésticos y serios inconvenientes en la conectividad celular, especialmente en las zonas donde las antenas dependen de la red eléctrica.

A los problemas con la calidad del servicio se sumaron los reclamos por las boletas, que en algunos casos alcanzaron entre 300 y 400 mil pesos en viviendas pequeñas. Vecinos denunciaron además que el 90% no accedió a bonificaciones ni compensaciones por los cortes prolongados.

Desde Naturgy aclararon que los cortes programados por mantenimiento se informan con antelación y que todos los reclamos de facturación “son analizados de manera individual” para verificar la información y dar una respuesta adecuada.

En tanto, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) adelantó que se trasladará en los próximos días a Calingasta para recibir los reclamos de forma presencial y revisar las lecturas de medidores, en medio de la creciente preocupación por los montos de las facturas.

La distribuidora recordó que los usuarios pueden presentar reclamos por facturación llamando al 0800 666 3637, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, y por interrupciones del servicio durante las 24 horas.

