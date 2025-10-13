Tras más de dos años de cautiverio, los rehenes israelíes que permanecieron en manos del grupo terrorista Hamas fueron liberados este lunes por la madrugada, como parte del acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.
Trump fue ovacionado en el Parlamento de Israel tras la liberación de rehenes
El presidente de Estados Unidos; Donald Trump, fue aplaudido de pie por los legisladores israelíes luego de la liberación de los 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por dos años.