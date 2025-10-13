Trump fue ovacionado en el Parlamento de Israel tras la liberación de rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza que hoy permitió la liberación de los 20 rehenes vivos que permanecían en manos del grupo terrorista Hamas.

En tanto, el Paramento completo recibió de pie y con un apaluso cerrado al primer mandatario estadounidense, en señal de agradecimiento por las acciones implementadas.