Trump fue ovacionado en el Parlamento de Israel tras la liberación de rehenes

El presidente de Estados Unidos; Donald Trump, fue aplaudido de pie por los legisladores israelíes luego de la liberación de los 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por dos años.

Tras más de dos años de cautiverio, los rehenes israelíes que permanecieron en manos del grupo terrorista Hamas fueron liberados este lunes por la madrugada, como parte del acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza que hoy permitió la liberación de los 20 rehenes vivos que permanecían en manos del grupo terrorista Hamas.

En tanto, el Paramento completo recibió de pie y con un apaluso cerrado al primer mandatario estadounidense, en señal de agradecimiento por las acciones implementadas.

“Donald Trump es el mayor amigo de Israel que haya habido en la Casa Blanca”, dijo el líder israelí ante el Kenesset que recibió al Trump este lunes.

FUENTE: Infobae

