"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > Donald Trump

Donald Trump: "Creo que Maduro tiene los días contados como presidente"

El presidente de Estados Unidos habló en medio de la creciente tensión por posibles ataques dentro del país caribeño.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este domingo que cree que Nicolás Maduro le queda poco tiempo al frente del Gobierno de Venezuela.

"Yo diría que sí, creo que sí", respondió el jefe de la Casa Blanca durante una entrevista con el programa "60 minutes" cuando le preguntaron si los días de Maduro como presidente están contados.

Consultado acerca de posibles ataques terrestres sobre Venezuela, Trump se negó a confirmarlos o desmentirlos. "No estoy diciendo que sea cierto o ofalso. No me inclinaría a decir que haría eso porque no hablo con una periodista sobre si voy a atacar o no", señaló.

Te puede interesar...

El líder republicano habló con la CBS luego de que el fin de semana trascendiera que Washington prepara ataques contra instalaciones militares dentro de Venezuela. Según la información que publicó el Miami Herald y Wall Street Journal, se trata de blancos que EEUU vincula al narcotráfico.

Este año, la Casa Blanca ordenó una serie de operaciones -como el envío de tropas y buques al Caribe- para supuestamente frenar el tráfico de drogas. En ese contexto, una serie de ataques destruyeron embarcaciones sospechosas, provocando la muerte de al menos 65 personas.

Maduro está señalado por EEUU como el líder del Cártel de los Soles, una organización criminal que tiene su base de operaciones en Venezuela. El Departamento del Tesoro mantiene vigente una oferta de recompensa de hasta 50 millones de dólares para quien aporte información que permita arrestar al mandatario venezolano.

Temas

Te puede interesar