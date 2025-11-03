Donald Trump: "Creo que Maduro tiene los días contados como presidente"

El líder republicano habló con la CBS luego de que el fin de semana trascendiera que Washington prepara ataques contra instalaciones militares dentro de Venezuela. Según la información que publicó el Miami Herald y Wall Street Journal, se trata de blancos que EEUU vincula al narcotráfico.

Este año, la Casa Blanca ordenó una serie de operaciones -como el envío de tropas y buques al Caribe- para supuestamente frenar el tráfico de drogas. En ese contexto, una serie de ataques destruyeron embarcaciones sospechosas, provocando la muerte de al menos 65 personas.

Maduro está señalado por EEUU como el líder del Cártel de los Soles, una organización criminal que tiene su base de operaciones en Venezuela. El Departamento del Tesoro mantiene vigente una oferta de recompensa de hasta 50 millones de dólares para quien aporte información que permita arrestar al mandatario venezolano.