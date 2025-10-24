El desopilante mensaje de Nicolás Maduro a Donald Trump para que haya paz

Mientras Maduro niega cualquier vínculo de su régimen con el narcotráfico, desde Estados Unidos no dudan de que esto es así y, ya anunció que luego de los ataques a las presuntas narcolanchas habrá un ataque por tierra, que implicará el desembarco de tropas, aunque no quisieron precisar cuándo ni donde ocurrirá.

En medio de esa tensión, Maduro quiso dar a entender que no está a favor de la guerra y, también saber que un ataque de Estados Unidos podría terminar con él capturado y su régimen acabado.

Con un inglés muy básico, en el que no hubo conjugación de verbos ni el armado de una oración medianamente coherente, Maduro le pidió a Trump “not crazy war, yes peace”, lo que en español se traduciría como “no guerra loca, sí paz”.

Sin embargo, el líder chavista reconoció que su inglés es "tarzánico", aunque luego intentó arreglar su grosero error con una frase en castellano: “No a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra”, señaló.

Días atrás, Maduro se dirigió al pueblo venezolano y le pidió estar preparado para una invasión de tropas estadounidenses. En ese sentido, remarcó que “si algún día se atrevieran (las fuerzas extranjeras) por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical”, cerró.