Masacre en Brasil: 95% de los muertos tenían vínculo con el Comando Vermelho

"Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos", según el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.

Megaoperativo en Río de Janeiro: los datos difundidos por la Policía

El informe oficial también reveló que 62 de los muertos eran oriundos de otros estados, principalmente de Pará, Bahía, Amazonas y Goiás. Asimismo, las autoridades identificaron la presencia en Río de Janeiro de líderes armados del Comando Vermelho provenientes de once estados del país.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la acción como “un duro golpe para la delincuencia” y destacó que entre los muertos había “varios líderes criminales”.

Por otro lado, se destaca que la cifra de víctimas varía según las fuentes. La Defensoría Pública contabiliza 132 fallecidos, mientras que el Gobierno estatal confirmó 121.

La ONU y otras organizaciones de derechos humanos, por su parte, solicitaron una investigación independiente sobre los hechos, ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza durante uno de los operativos más letales en la historia reciente de Río de Janeiro.