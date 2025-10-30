Las autoridades del estado de Río de Janeiro informaron el martes que al menos 64 personas, incluyendo cuatro policías, murieron en los operativos dirigidos contra Comando Vermelho, una importante banda criminal vinculada al narcotráfico. . Este miércoles medios internacionales señalaron que hoy fueron encontrados por los propios habitantes de las favelas al menos 72 cadáveres. No hay argentinos entre los afectados.
Ya son más de 130 los muertos confirmados tras el sangriento operativo
Se trató del mayor operativo en las favelas de Brasil contra bandas vinculadas al narcotráfico.