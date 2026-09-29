Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de dos siglos

Pike fue condenada en 1996 por el homicidio de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en enero de 1995 en la ciudad de Knoxville. Según consta en los registros judiciales del caso, la víctima fue atraída a un área boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, donde sufrió un ataque perpetrado por Pike junto a su novio de ese entonces, Tadaryl Shipp, y otra joven. Por el hecho, Pike recibió la máxima pena, mientras que los demás involucrados recibieron condenas de menor graduación.

La defensa de la condenada acudió ante la Corte Suprema de Estados Unidos en busca de un recurso de suspensión de último momento. Entre los argumentos expuestos se señalan la edad que tenía al momento del crimen —18 años—, severos antecedentes de trauma y salud mental que no habrían sido valorados en el juicio, así como complicaciones médicas frente al protocolo de inyección letal.