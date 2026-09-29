El estado de Tennessee se prepara para llevar a cabo la ejecución de Christa Pike, de 50 años, lo que representará la primera vez en más de 200 años que se le aplica la pena de muerte a una mujer en dicha jurisdicción. La medida quedó confirmada luego de que el gobernador Bill Lee rechazara formalmente el pedido de clemencia presentado por los abogados defensores.
Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de dos siglos
El gobernador Bill Lee negó la conmutación de la pena para la condenada de 50 años, sentenciada por el crimen de Colleen Slemmer. La defensa recurrió de urgencia a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar frenar la inyección letal.