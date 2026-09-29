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Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de dos siglos

El gobernador Bill Lee negó la conmutación de la pena para la condenada de 50 años, sentenciada por el crimen de Colleen Slemmer. La defensa recurrió de urgencia a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar frenar la inyección letal.

El estado de Tennessee se prepara para llevar a cabo la ejecución de Christa Pike, de 50 años, lo que representará la primera vez en más de 200 años que se le aplica la pena de muerte a una mujer en dicha jurisdicción. La medida quedó confirmada luego de que el gobernador Bill Lee rechazara formalmente el pedido de clemencia presentado por los abogados defensores.

Pike fue condenada en 1996 por el homicidio de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en enero de 1995 en la ciudad de Knoxville. Según consta en los registros judiciales del caso, la víctima fue atraída a un área boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, donde sufrió un ataque perpetrado por Pike junto a su novio de ese entonces, Tadaryl Shipp, y otra joven. Por el hecho, Pike recibió la máxima pena, mientras que los demás involucrados recibieron condenas de menor graduación.

La defensa de la condenada acudió ante la Corte Suprema de Estados Unidos en busca de un recurso de suspensión de último momento. Entre los argumentos expuestos se señalan la edad que tenía al momento del crimen —18 años—, severos antecedentes de trauma y salud mental que no habrían sido valorados en el juicio, así como complicaciones médicas frente al protocolo de inyección letal.

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En contraposición, la familia de la víctima respaldó la decisión de las autoridades estatales y confirmó que asistirá al procedimiento. De no mediar un freno por parte de la justicia federal, la ejecución se llevará a cabo en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

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