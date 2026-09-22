Trump ante la Asamblea de la ONU: "Hacemos un trato o los llevo al infierno"

Fue entonces cuando se refirió al país islámico: “Estamos resolviendo problemas pendientes de hace muchos años, como con el patrocinador número uno del terrorismo, Irán. Han gobernado de manera sangrienta, eran los matones de Oriente Medio, pero ya no. He sido inquebrantable”.

Sobre ello, aseguró: “Jamás permitiré que Irán tenga un arma nuclear”. En el mismo sentido, le pidió a diferentes países “permanecer unidos para mantener la presión sobre Irán”.

“Tengo que tomar una gran decisión: un acuerdo con Irán o aniquilar a la República Islámica”, dijo el presidente de Estados Unidos.

Y pidió intervención al resto del mundo: “Pido a los otros países que ayuden contra este régimen terrorista. Si estamos unidos, veremos un mundo libre de esta amenaza de terrorismo iraní y el precio del petróleo será más bajo que antes del conflicto. Con valentía todo es posible, pueden ocurrir grandes cambios”.

Al mismo tiempo, se refirió al armamento estadounidense: “Los cobardes y los traidores dicen que no tenemos municiones. Y no es verdad”.

“Tengo que tomar una decisión importante”, sostuvo y completó: ”¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue?... O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países. Los envío al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza o generaciones futuras. Pero creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones".

Trump habló sobre el futuro de Venezuela

“En enero, por mi iniciativa, el ejército de Estados Unidos realizó una operación militar enorme, penetrando profundamente en la capital de Venezuela, Caracas. Incursionamos en una base militar que estaba muy protegida, que supuestamente estaba a prueba de cualquier ataque, y detuvimos a un criminal, un dictador, a Nicolás Maduro, y desde ese día cientos de prisioneros políticos fueron liberados”, siguió en una segunda parte de su discurso.

Además, sostuvo que se encuentra trabajando con los líderes “para crear un futuro mejor”. “El mes pasado firmamos el mayor acuerdo petrolero de la historia; eso va a beneficiar a Venezuela y Estados Unidos y va a ayudar a reducir el precio de la energía en todo el mundo”, añadió.

Sobre ello, insistió en que “ya se está empezando a sentir”. “Las mayores compañías petroleras están entrando y las cifras son realmente increíbles. Y cuando combinamos Estados Unidos y Venezuela, nos encontramos con que representa el 60 por ciento del petróleo del mundo; es el mayor trato jamás firmado; el vencedor se lo lleva todo”, aseguró. .