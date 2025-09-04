Llega a San Juan el 2° Festival Nacional de Mimo y Teatro Físico

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan invitan al público a participar del 2° Festival Nacional de Mimo y Teatro Físico. Se dictarán talleres y seminarios a cargo de referentes del arte que llegarán desde Buenos Aires (Olavarría, Merlo, Marcos Paz), CABA, San Luis y Mendoza.

En el marco del Día Nacional del Mimo, que se festeja el 8 de septiembre, se realizará este festival para promover y dar a conocer el trabajo regional. Además, para que el festejo sea completo habrá funciones de elencos de estas provincias en el Anfiteatro El Globito.