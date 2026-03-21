Seis sismos en San Juan en menos de diez horas este sábado

La actividad se intensificó durante la madrugada del sábado. A la 1:17 se produjo el sismo más importante de la jornada: 3.6 grados de magnitud, con epicentro a 41 km al noreste de la ciudad de San Juan y una profundidad de 105 km.

image

Poco después, a las 3:03, un nuevo temblor de 2.6 grados sacudió la zona con epicentro a 45 km al noreste de la capital, a 101 km de profundidad.

image

La quinta sacudida llegó a las 5:11, esta vez con epicentro a 22 km al sur de Calingasta y 26 km al norte de Barreal. Registró una magnitud de 2.9 grados y una profundidad de 120 km, ubicándose a 83 km al oeste de la ciudad.

image

Ya entrada la mañana, a las 7:49, el INPRES detectó el sexto y último movimiento registrado hasta el momento: magnitud 3.2, profundidad de 124 km y epicentro a 31 km al oeste de Iglesia y 80 km al oeste de Jáchal, en el sector noroeste de la provincia.

image

Una provincia acostumbrada a los sismos

San Juan es una de las zonas de mayor actividad sísmica del país. La región se asienta sobre un sistema de fallas activas que genera de manera permanente movimientos de distinta intensidad, la gran mayoría imperceptibles para la población. Los sismos registrados este sábado se ubican todos por debajo de los 4 grados de magnitud y a profundidades que superan los 100 km, lo que reduce significativamente la posibilidad de ser sentidos en superficie con intensidad.

El INPRES monitorea en tiempo real la actividad sísmica provincial y actualiza sus registros en su sitio oficial inpres.gob.ar.