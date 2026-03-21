Seis sismos en San Juan en menos de diez horas este sábado
El INPRES registró seis movimientos telúrico entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. El más intenso alcanzó los 3.6 grados y tuvo epicentro cerca de la ciudad capital. No se reportaron daños.
San Juan vivió una noche y una mañana de intensa actividad sísmica. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró seis movimientos telúricos en la provincia entre las últimas horas del viernes 20 y la mañana de este sábado 21 de marzo, con magnitudes que van de los 2.5 a los 3.6 grados y epicentros distribuidos en distintas zonas de la región. Hasta el momento no se registraron daños materiales ni víctimas.
El primero de la serie fue detectado el viernes 20 a las 18:38, con epicentro a 20 km al norte de la ciudad y una magnitud de 2.8 grados a 102 km de profundidad. Apenas unas horas después, a las 00:49 del sábado, se registró un segundo temblor de 2.5 grados a 117 km de profundidad, con epicentro a 77 km al suroeste de Laguna Brava, en el límite con la provincia de La Rioja.
La actividad se intensificó durante la madrugada del sábado. A la 1:17 se produjo el sismo más importante de la jornada: 3.6 grados de magnitud, con epicentro a 41 km al noreste de la ciudad de San Juan y una profundidad de 105 km.
Poco después, a las 3:03, un nuevo temblor de 2.6 grados sacudió la zona con epicentro a 45 km al noreste de la capital, a 101 km de profundidad.
La quinta sacudida llegó a las 5:11, esta vez con epicentro a 22 km al sur de Calingasta y 26 km al norte de Barreal. Registró una magnitud de 2.9 grados y una profundidad de 120 km, ubicándose a 83 km al oeste de la ciudad.
Ya entrada la mañana, a las 7:49, el INPRES detectó el sexto y último movimiento registrado hasta el momento: magnitud 3.2, profundidad de 124 km y epicentro a 31 km al oeste de Iglesia y 80 km al oeste de Jáchal, en el sector noroeste de la provincia.
Una provincia acostumbrada a los sismos
San Juan es una de las zonas de mayor actividad sísmica del país. La región se asienta sobre un sistema de fallas activas que genera de manera permanente movimientos de distinta intensidad, la gran mayoría imperceptibles para la población. Los sismos registrados este sábado se ubican todos por debajo de los 4 grados de magnitud y a profundidades que superan los 100 km, lo que reduce significativamente la posibilidad de ser sentidos en superficie con intensidad.
El INPRES monitorea en tiempo real la actividad sísmica provincial y actualiza sus registros en su sitio oficial inpres.gob.ar.