San Juan brilló en el programa especial de Por el Mundo

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Marley y Vicky recibieron el pasaporte sanmartiniano en la Celda de San Martín e hicieron un recorrido por el histórico Convento Santo Domingo y hasta se dieron el gusto de poder dar uno de los clásicos campanazos.

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Uno de los momentos más distendidos del recorrido se dio en la cocina. La dupla intentó aprender a cocinar las clásicas semitas sanjuaninas. Xipolitakis hizo el amasado y pudieron degustar la tradicional semita.

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En su camino por la ciudad, llegó el momento de la visita del Teatro del Bicentenario. Allí pudieron conocer los detalles de la infraestructura y completar la visita que hacen los turistas que lo visitan.

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Cerca del final pudieron mostrar la Posada de los Patos de Barreal con sus bellos paisajes y visitar una de las bodegas destacadas de Zonda. En Sierras Azules mostraron todo el proceso del vino, desde el viñedo a la mesa. Allí tuvieron un recorrido por los parrales y se llevaron unos racimos de uva de regalo.

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