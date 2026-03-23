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San Juan brilló en el programa especial de Por el Mundo

Marley y Vicky Xipolitakis protagonizaron el especial, que pudo verse por Canal 8, recorriendo la Catedral, el Teatro del Bicentenario y una bodega, entre otros.

Marley y Vicky Xipolitakis protagonizaron el especial de Por el Mundo en San Juan. El programa se emitió en la noche del domingo y pudo verse en vivo a través de la pantalla de Canal 8. El programa comenzó con una breve introducción desde Calingasta. Esta fue la primera parte y la próxima semana habrá más de nuestra provincia.

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El recorrido inició por la Ciudad de San Juan por la Plaza 25 de Mayo y por la Catedral con un paseo por la cripta donde descansan los restos de Fray Justo Santa María de Oro, una de las figuras clave del Día de la Independencia de nuestro país.

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Marley y Vicky recibieron el pasaporte sanmartiniano en la Celda de San Martín e hicieron un recorrido por el histórico Convento Santo Domingo y hasta se dieron el gusto de poder dar uno de los clásicos campanazos.

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Uno de los momentos más distendidos del recorrido se dio en la cocina. La dupla intentó aprender a cocinar las clásicas semitas sanjuaninas. Xipolitakis hizo el amasado y pudieron degustar la tradicional semita.

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En su camino por la ciudad, llegó el momento de la visita del Teatro del Bicentenario. Allí pudieron conocer los detalles de la infraestructura y completar la visita que hacen los turistas que lo visitan.

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Cerca del final pudieron mostrar la Posada de los Patos de Barreal con sus bellos paisajes y visitar una de las bodegas destacadas de Zonda. En Sierras Azules mostraron todo el proceso del vino, desde el viñedo a la mesa. Allí tuvieron un recorrido por los parrales y se llevaron unos racimos de uva de regalo.

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Mirá el programa completo aquí

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