Marley y Vicky Xipolitakis protagonizaron el especial de Por el Mundo en San Juan. El programa se emitió en la noche del domingo y pudo verse en vivo a través de la pantalla de Canal 8. El programa comenzó con una breve introducción desde Calingasta. Esta fue la primera parte y la próxima semana habrá más de nuestra provincia.
San Juan brilló en el programa especial de Por el Mundo
Marley y Vicky Xipolitakis protagonizaron el especial, que pudo verse por Canal 8, recorriendo la Catedral, el Teatro del Bicentenario y una bodega, entre otros.