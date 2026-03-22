San Juan sumó un nuevo y masivo embajador turístico en las redes sociales. Se trata de Brendan, el influencer estadounidense que reside en Córdoba y se dedica a mostrar los rincones de Argentina a su enorme comunidad digital. En su reciente visita a la provincia, el viajero destacó la calma del entorno y la calidez de los sanjuaninos.
Brendan por el mundo en San Juan: "Es muy fácil patinar, todo es muy tranquilo"
Sorprendido por la tranquilidad de las calles y la belleza de los paisajes, el joven ya documentó su paso por la Ciudad, Ullum y Barreal.