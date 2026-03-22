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Brendan por el mundo en San Juan: "Es muy fácil patinar, todo es muy tranquilo"

Sorprendido por la tranquilidad de las calles y la belleza de los paisajes, el joven ya documentó su paso por la Ciudad, Ullum y Barreal.

San Juan sumó un nuevo y masivo embajador turístico en las redes sociales. Se trata de Brendan, el influencer estadounidense que reside en Córdoba y se dedica a mostrar los rincones de Argentina a su enorme comunidad digital. En su reciente visita a la provincia, el viajero destacó la calma del entorno y la calidez de los sanjuaninos.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su peculiar forma de explorar el casco urbano: sobre patines. A través de sus historias y videos, Brendan mostró su trayecto matutino por el centro de la Ciudad, resaltando las condiciones ideales para desplazarse: “Es muy fácil patinar, todo es muy tranquilo”, expresó el joven mientras recorría calles con escaso tránsito.

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De la Ciudad a la cordillera

Su itinerario no se quedó solo en las zonas urbanas. El influencer, que acumula millones de reproducciones en TikTok, documentó puntos icónicos que definen la geografía local:

Te puede interesar...

  • Ullum: Visitó el Dique y el Jardín de los Poetas, donde resaltó la serenidad del paisaje.

  • Calingasta: Llegó hasta la Pampa del Leoncito, uno de los escenarios naturales más representativos de la región, compartiendo postales de la inmensidad del barreal.

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