Brendan por el mundo en San Juan: "Es muy fácil patinar, todo es muy tranquilo"

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su peculiar forma de explorar el casco urbano: sobre patines. A través de sus historias y videos, Brendan mostró su trayecto matutino por el centro de la Ciudad, resaltando las condiciones ideales para desplazarse: “Es muy fácil patinar, todo es muy tranquilo”, expresó el joven mientras recorría calles con escaso tránsito.

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De la Ciudad a la cordillera

Su itinerario no se quedó solo en las zonas urbanas. El influencer, que acumula millones de reproducciones en TikTok, documentó puntos icónicos que definen la geografía local: