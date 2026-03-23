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Urquiza perdió en su visita a El Ceibo de San Francisco

Urquiza cayó 73 a 56 como visitante de El Ceibo de San Francisco, Córdoba. Las Panteras acumulan tres derrotas en el comienzo de la Liga.

Urquiza cayó por 73-56 en su visita a El Ceibo de San Francisco, Córdoba, en un encuentro correspondiente a la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal de Básquet. El equipo sanjuanino mostró pasajes de buen juego, pero no logró sostener la regularidad ante un rival que fue efectivo en los momentos clave. Su próximo compromiso será el jueves 2 de abril, cuando reciba en la cancha de la calle Cortínez a Unión Central de Villa María.

Urquiza tuvo un sólido inicio y protagonizó un primer cuarto muy parejo ante El Ceibo. Con intensidad defensiva y buen aprovechamiento de los rebotes, el equipo sanjuanino logró sostenerse en juego, destacándose la efectividad desde el perímetro con los aportes de Facundo Agüero, Emanuel y Fabricio Cabañas, mientras que Pablo también sumó en ofensiva. En un trámite punto a punto, los dirigidos por Sergio Cabañas mostraron su mejor versión, cerrando el parcial apenas por debajo en el marcador (18-17).

En el segundo cuarto, El Ceibo ajustó su juego y logró imponer condiciones desde el inicio, marcando el ritmo ante un Urquiza que, si bien se mantuvo sólido en defensa, comenzó a sufrir en ofensiva. El equipo sanjuanino sumó desde la línea de libres, pero los locales aprovecharon los errores no forzados y la falta de efectividad para ampliar la ventaja, que llegó a ser de once puntos. En un trámite físico y de muchas infracciones, Urquiza intentó reaccionar con apariciones como la de Fabricio Cabañas, aunque le costó encontrar fluidez en ataque. El parcial se cerró 36-27 a favor de El Ceibo, tras un doble de Agüero sobre la chicharra.

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Urquiza mostró una reacción en el inicio del tercer cuarto, con un buen ingreso de Amorós y un triple de Fabricio Cabañas que achicó la diferencia a cuatro puntos. A partir de una defensa intensa y aprovechando pérdidas del rival, el equipo sanjuanino logró meterse nuevamente en juego, sumando en la zona pintada. Sin embargo, El Ceibo supo recomponerse, aprovechando las faltas desde la línea de libres y recuperando el control del partido. En un tramo de ida y vuelta, con aportes de ambos lados, los locales volvieron a estirar la ventaja en el cierre, llevándose el parcial 53-39.

En el último cuarto, Urquiza salió a presionar y buscó recortar la diferencia con intensidad, logrando acercarse en el marcador a partir de acciones desde el perímetro, con un destacado aporte de Facundo Bustos. Sin embargo, las pérdidas y la solidez defensiva de El Ceibo limitaron las chances del conjunto sanjuanino. La salida por faltas de Gonzalo Bustos también condicionó el cierre, mientras que los locales encontraron respuestas en momentos clave, con Gabriel Rojas y Pablo Grosso sosteniendo la ventaja. Pese al esfuerzo final, Urquiza no logró revertir el resultado y El Ceibo terminó asegurando la victoria en 73 – 56.

Urquiza volvió a mostrar buen trabajo colectivo, aunque dejó espacios abiertos para un rival que supo aprovechar cada error. Los dirigidos por Sergio Cabañas se mostraron a la altura en su tercera presentación, competitivos por tramos, pero no lograron cerrar la brecha en el marcador.

El conjunto sanjuanino continúa atravesando un proceso de crecimiento dentro de la Liga Federal, sumando experiencia partido a partido frente a rivales de jerarquía y ya se enfoca en su próximo desafío, donde buscará su primera victoria y hacerse fuerte como local el jueves 2 de abril frente a Unión Central de Villa María.

SÍNTESIS:

El Ceibo 73 - Urquiza 56

PARCIALES: 18 – 17 / 18 – 10 / 17- 12 / 20 - 17

EL CEIBO: CONFALONIERI, Martín (4); CÓRDOBA, Emanuel (4); FUX, Sebastián (-); MORÁN, Manuel (4); ROJAS, Gabriel (22); HOREN, Ezequiel (5); BOSSO, Santiago (-); GROSSO, Pablo (17); LEDESMA, Esteban (9); PRATA, Joaquín (-); SCARMAGNAN, Mateo (8); RINALDI, Genaro (-). DT: BLENGINI, Eduardo

CLUB ATLÉTICO URQUIZA: CORREA, Leandro (-); CABAÑAS, Emanuel (10); AGÜERO, Facundo (7); MOLINÍ, Martín (-); AMORÓS, Pedro (2); MUÑOZ, Matías (7); CABAÑAS, Pablo (3); BUSTOS, Gonzalo (-); BUSTOS, Facundo (11); MAGRINI, Santiago (0); SOSA, Agustín (0); CABAÑAS, Fabricio (16). DT: CABAÑAS, Sergio

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