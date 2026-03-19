Elina Peralta: "Entregaremos entre uno y dos barrios del IPV por mes"

Este objetivo se plantea en un escenario financiero complejo. Peralta señaló que desde diciembre de 2023 la provincia no recibe desembolsos de fondos nacionales, lo que ha transformado la continuidad de las obras en un desafío que San Juan está afrontando con recursos propios.

La funcionaria detalló que el plan de trabajo diseñado busca establecer una regularidad que permita la entrega de "un barrio mensual", con la posibilidad de extenderse a "dos complejos habitacionales" en meses de mayor avance. Actualmente, se está trabajando fuertemente en proyectos ubicados en Jáchal, Angaco, Albardón y Chimbas.