El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) ratificó su compromiso de mantener la obra pública habitacional en San Juan, marcando una hoja de ruta ambiciosa para el 2026. Según confirmó su directora, Elina Peralta, la meta para el presente año es alcanzar la entrega de entre 1.500 y 1.600 viviendas en distintos puntos de la provincia.
Elina Peralta: "Entregaremos entre uno y dos barrios del IPV por mes"
La directora del organismo confirmó que la meta es alcanzar las 1.600 viviendas este año pese a la falta de fondos nacionales.