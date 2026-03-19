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Elina Peralta: "Entregaremos entre uno y dos barrios del IPV por mes"

La directora del organismo confirmó que la meta es alcanzar las 1.600 viviendas este año pese a la falta de fondos nacionales.

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) ratificó su compromiso de mantener la obra pública habitacional en San Juan, marcando una hoja de ruta ambiciosa para el 2026. Según confirmó su directora, Elina Peralta, la meta para el presente año es alcanzar la entrega de entre 1.500 y 1.600 viviendas en distintos puntos de la provincia.

Este objetivo se plantea en un escenario financiero complejo. Peralta señaló que desde diciembre de 2023 la provincia no recibe desembolsos de fondos nacionales, lo que ha transformado la continuidad de las obras en un desafío que San Juan está afrontando con recursos propios.

La funcionaria detalló que el plan de trabajo diseñado busca establecer una regularidad que permita la entrega de "un barrio mensual", con la posibilidad de extenderse a "dos complejos habitacionales" en meses de mayor avance. Actualmente, se está trabajando fuertemente en proyectos ubicados en Jáchal, Angaco, Albardón y Chimbas.

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Próxima entrega en Sarmiento

Respecto al cronograma inmediato, Peralta anticipó que la próxima entrega de llaves se realizará en el departamento Sarmiento. Si bien la adjudicación presenta un ligero retraso, la directora explicó que se debe a las tareas que OSSE está ejecutando para garantizar la correcta potabilización del agua, paso técnico indispensable antes de que las familias habiten sus nuevos hogares.

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