"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Abuela Playa de Mayo

Arte y memoria en la calle: el taller que homenajeó a las Abuelas de Plaza de Mayo

Niños y adolescentes de un espacio cultural realizaron una intervención con pañuelos reciclados para visibilizar la fecha en el barrio.

En una jornada marcada por la reflexión, los alumnos de un taller de cerámica ubicado en el departamento de Capital salieron a la calle para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Lejos de quedar entre paredes, la propuesta buscó ocupar el espacio público y compartir con los vecinos una producción cargada de simbolismo.

La intervención consistió en la creación de pañuelos realizados con materiales reciclados, una obra inspirada en la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Según explicaron desde el taller, la elección de este ícono buscó transformar el arte en una herramienta de visibilización y memoria histórica sobre el golpe de Estado de 1976.

WhatsApp Image 2026-03-23 at 09.18.00 (2)

Más allá del resultado estético, la actividad se centró en el proceso grupal. Los chicos no solo trabajaron con la materia prima del taller, sino que transitaron una experiencia de trabajo en conjunto donde el respeto y la toma de decisiones compartidas fueron los protagonistas, contó la profesora Ana Arce.

Te puede interesar...

"Fue una tarea simple, pero muy significativa para todos. Como profesora, me llena de orgullo ver cómo pudieron compartir y generar memoria desde su propio lugar", destacaron desde el espacio artístico.

Temas

Te puede interesar