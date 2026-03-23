Arte y memoria en la calle: el taller que homenajeó a las Abuelas de Plaza de Mayo

La intervención consistió en la creación de pañuelos realizados con materiales reciclados, una obra inspirada en la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Según explicaron desde el taller, la elección de este ícono buscó transformar el arte en una herramienta de visibilización y memoria histórica sobre el golpe de Estado de 1976.

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Más allá del resultado estético, la actividad se centró en el proceso grupal. Los chicos no solo trabajaron con la materia prima del taller, sino que transitaron una experiencia de trabajo en conjunto donde el respeto y la toma de decisiones compartidas fueron los protagonistas, contó la profesora Ana Arce.