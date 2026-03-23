En una jornada marcada por la reflexión, los alumnos de un taller de cerámica ubicado en el departamento de Capital salieron a la calle para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Lejos de quedar entre paredes, la propuesta buscó ocupar el espacio público y compartir con los vecinos una producción cargada de simbolismo.
Arte y memoria en la calle: el taller que homenajeó a las Abuelas de Plaza de Mayo
Niños y adolescentes de un espacio cultural realizaron una intervención con pañuelos reciclados para visibilizar la fecha en el barrio.