Madrugada accidentada: un joven cayó a un zanjón tras salir de una fiesta

Fuentes vinculadas al caso confirmaron que el joven había salido momentos antes de una celebración cercana al lugar del siniestro. Tras perder la estabilidad, cayó con su camioneta 4x4, lo que generó alerta inmediata entre quienes transitaban por la zona.

Afortunadamente, las autoridades informaron que no se registraron heridos de gravedad ni traslados de urgencia.