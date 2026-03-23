Un joven de entre 17 y 18 años protagonizó un preocupante episodio en las primeras horas de este domingo. Según los primeros reportes, el adolescente se retiraba de un evento social cuando, por motivos que se intentan establecer, terminó dentro de un zanjón en las inmediaciones de la calle Castillo.
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Madrugada accidentada: un joven cayó a un zanjón tras salir de una fiesta
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. Pese a la espectacularidad del incidente, el joven resultó ileso.