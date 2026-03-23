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Madrugada accidentada: un joven cayó a un zanjón tras salir de una fiesta

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. Pese a la espectacularidad del incidente, el joven resultó ileso.

Un joven de entre 17 y 18 años protagonizó un preocupante episodio en las primeras horas de este domingo. Según los primeros reportes, el adolescente se retiraba de un evento social cuando, por motivos que se intentan establecer, terminó dentro de un zanjón en las inmediaciones de la calle Castillo.

Fuentes vinculadas al caso confirmaron que el joven había salido momentos antes de una celebración cercana al lugar del siniestro. Tras perder la estabilidad, cayó con su camioneta 4x4, lo que generó alerta inmediata entre quienes transitaban por la zona.

Afortunadamente, las autoridades informaron que no se registraron heridos de gravedad ni traslados de urgencia.

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